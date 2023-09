Scaccabarozzi rivela: “Voglio continuare a segnare. La Turris sa di essere competitiva”

La sorpresa del centrocampo corallino, uno degli ultimi arrivati che ha reso alla grande. Parliamo di Jacopo Scaccabarozzi, il centrocampista match-winner del derby contro il Sorrento, in vista di Messina si è fermato davanti ai microfoni della stampa e nella canonica conferenza prepartita ha parlato dei suoi primi mesi con la maglia della Turris e della doppietta di domenica sera.

Le parole di Scaccabarozzi prima di Messina-Turris

Il centrocampista ha aperto la conferenza parlando della stagione: “La base deve essere questa, fa piacere aver portato a casa queste tre vittorie perché abbiamo dimostrato di essere compatti, di essere un bel gruppo e questa deve essere la strada da seguire. Poi, per come giochiamo e per il gioco che proponiamo, sicuramente le occasioni in attacco le creeremo sempre, però la base deve essere assolutamente questa”.

Sul rapporto con Daniele Franco: “Va assolutamente bene. È un grande giocatore, abbiamo caratteristiche un po’ diverse quindi ci completiamo a vicenda, senza dimenticare ovviamente anche gli altri ragazzi. Ci stiamo dando una grossa mano, come un po’ tutta la squadra, e tutto sta andando molto bene. Giocare nel mezzo a due, in passato, l’ho fatto solo un anno, alla Juve Stabia con Sottili, però man mano che passa il tempo mi ci sto abituando sempre di più”.

Più gol? Il centrocampista risponde così: “Mi piacerebbe tornare a segnare un po’ di più e sicuramente per come gioca la squadra, per il calcio che proponiamo, è più facile anche per noi arrivare vicino alla porta e alla conclusione, quindi spero sia di buon auspicio questa doppietta”.