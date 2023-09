Turris, Franco rimane in dubbio per il Sorrento: si tenta il recupero lampo

Continua la corsa contro il tempo di Daniele Franco: si cerca di recuperare in extremis il calciatore per la sfida di domenica sera al Liguori contro il Sorrento. Il centrocampista della Turris nella partita di Crotone era uscito anzitempo per una dura botta presa alla caviglia. Il mediano ritornato a Torre del Greco con una vistosa fasciatura alla gamba è pronto a fare di tutto per esserci domenica sera e le ultime notizie a riguardo sembrano essere positive.

Le condizioni di Daniele Franco in vista di Turris-Sorrento

Dopo un giorno di riposo il centrocampista ieri pomeriggio ha iniziato le prime terapie che continuerà anche oggi. Per domani è possibile un primo rientro parziale in gruppo con il calciatore che cercherà dunque di mettere subito alle spalle la botta alla caviglia. Saranno decisivi gli esami strumentali che dovrebbero compiersi a strettissimo giro. La speranza per il calciatore è quella di rientrare in gruppo il prima possibile per potersi almeno sedere in panchina domenica sera ed entrare a partita in corso per aiutare i suoi nel caso ci fosse bisogno. La presenza dal primo minuto è dunque a forte rischio anche perché Bruno Caneo non vuole rischiare di perdere il suo gioiello per altre partite nel caso dovesse ricevere un altro colpo nella stessa zona. Rimane dunque ancora il dubbio ma Daniele Franco le proverà tutte per esserci contro il Sorrento.

Al suo posto, nel caso il numero 4 corallino dovesse alzare bandiera bianca, scalpitano Matera e Pugliese. Entrambi entrati domenica scorsa nel match di Crotone. Il primo concederebbe più spazi e libertà di fraseggio a Scaccabarozzi, mentre il secondo regalerebbe profondità ed inserimenti continui, confermando l’ottima impressione data nella partita in Calabria vinta grazie ai gol di Riccardo Maniero (che sale in vetta alla classifica marcatori insieme a Malcore) e al gioiello di Cum (seconda rete stagionale).