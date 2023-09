Manca l’acqua a Torre del Greco, tecnici al lavoro: ecco quando tornerà

Segnalate mancanza d’acqua e cali di pressione in diverse strade di Torre del Greco oggi 20 settembre: la causa sarebbe un improvviso guasto agli impianti di distribuzione dell’acqua gestiti dalla Gori Spa.

Guasto alla rete idrica, Gori comunica mancanza d’acqua a Torre del Greco

La Gori Spa, società che gestisce il servizio idrico, è già al lavoro per ripristinare la regolare fornitura d’acqua. La zona interessata dal guasto è circoscritta in via dello Sport, nel quartiere Vesuviana, e traverse limitrofe. E’ qui che un guasto improvviso ha causato l’interruzione delle forniture e l’abbassamento della pressione idrica. Un intervento che non dovrebbe lasciare a secco i rubinetti dei cittadini torresi per troppo tempo.

La circoscrizione dell’area non esclude comunque che fenomeni di abbassamento (o aumento) di pressione e mancanze idriche possano verificarsi anche in altre strade in prossimità di via dello Sport. Anche queste eventuali mancanze sarebbero già sotto controllo in quanto collegate al guasto riscontrato e la fornitura sarà ripristinata a breve.

In mattinata, i tecnici Gori sono dovuti intervenire per il ripristino anche in altri comuni vicini, come a Gragnano e ad Ercolano: anche qui, stando alle previsioni dell’azienda, i guasti dovrebbero essere risolti nel giro di poche ore.

Quando tornerà l’acqua a Torre del Greco

I tecnici, fanno sapere dalla Gori, sono già al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Stando alle previsioni, il ripristino della normale erogazione idrica dovrebbe avvenire gradualmente già dal primo pomeriggio di oggi, a partire dalle 14.30 di mercoledì 20 settembre 2023. Come sempre si ricorda, in questi casi, alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Per la stessa fascia oraria è previsto il graduale ripristino anche ad Ercolano e Gragnano, dove ovviamente valgono le stesse raccomandazioni alla riapertura dei flussi.