Al via la prevendita per i biglietti di Turris-Picerno: ridotti i prezzi, le info

Archiviato il pareggio in rimonta di Messina grazie i gol di D’Auria, Giannone e Nocerino, per la Società Sportiva Turris Calcio è il momento di pensare alla prossima partita. Ad aspettare i corallini l’importante scontro in casa contro l’AZ Picerno (che arriva dal successo per 4-0 contro il Giugliano), programmato per lunedì alle 20:45. In merito alla partita, valida per la 5a giornata di Serie C, la Turris sui propri canali ufficiali ha pubblicato i prezzi dei tagliandi. La società di Torre del Greco ha ridotto di due euro tutti i biglietti rispetto alle precedenti partite.

I prezzi dei biglietti di Turris-Picerno

Questa è la nota della società corallina in merito alla prevendita dei biglietti della sfida in programma lunedì alle 20:45: “La S.S. Turris Calcio comunica che sono in vendita i biglietti per assistere al match, valido per la quinta giornata della Lega Pro 2023/24, Turris-AZ Picerno. Di seguito i prezzi applicati ai punti vendita e botteghino. Per coloro che acquisteranno il tagliando presso i punti vendita autorizzati (Scommettendo – Viale Ungheria 12, Goldbet – Via Nazionale 121 bis, Planetwin 365 – Viale Cristoforo Colombo 37, Planetwin 365 – Via Antonio Luise 24) oppure sul sito www.etes.it, i prezzi sono i seguenti:

Tribuna Coperta/Scoperta: 18 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 18, Donne e Over 65: 13 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 12: 7 euro

Curva Vesuvio: 13 euro + 2 euro diritti prevendita

Ecco invece i prezzi al botteghino:

Tribuna Coperta/Scoperta: 20 euro

Ridotto Under 18, Donne, Over 65: 15 euro

Ridotto Under 12: 7 euro

Curva Vesuvio: 15 euro

Si ricorda che il botteghino resterà aperto solo 2 ore prima della gara.