La Turris non muore mai: Nocerino al 95′ regala il 3-3 contro il Messina

Nocerino salva la Turris in una partita al cardiopalma che ha visto le due squadre lottare su ogni pallone. Il 3-3 finale sta anche stretto ai corallini che hanno da recriminare per colpa di un inizio da horror (due gol dei siciliani in nove minuti). I cambi sono stati l’arma decisiva per Bruno Caneo che ha mandato in campo nella ripresa il trio offensivo titolare tra cui il giovane torrese Luca Nocerino che a tempo oramai scaduto ha svettato in area di rigore, regalando un punto decisivo. Pareggio che significa tanto per la Turris, visto che in attesa della Juve Stabia (giocherà stasera) è ancora da sola in vetta alla classifica.

La cronaca di Messina-Turris

Avvio scioccante per la Turris che nel giro di nove minuti subisce due gol. Il primo nasce da un errore in appoggio di Fasolino che regala la palla a Emmausso che mette in mezzo per Plescia che non sbaglia. I corallini in pieno affanno prendono anche il secondo con Frisenna che di mancino da distanza siderale batte il portiere ospite per il 2-0.

La Turris prova a riprendersi e al 20′ trova il gol per dimezzare lo svantaggio. Contessa mette in mezzo, D’Auria colpisce al volo di destro e buca Fumagalli. Il Messina non ci sta e prova a ritornare in avanti, Emmausso fa tutto da solo ma il suo tiro trova il portiere dei corallini pronto. I corallini tornano in avanti al 39′ con Miceli che di testa anticipa tutti ma la palla finisce alta di un soffio. Il pressing ospite continua e al 49′ a pochi secondi dallo scadere della prima frazione Scaccabarozzi calcia da fuori area ma il suo tiro è clamorosamente murato da De Felice che si è ritrovato sulla linea del pallone.

La ripresa si apre con la Turris a piena trazione offensiva. Al 47′ Contessa mette in mezzo per Cum che al volo di destro trova la deviazione in angolo. Due minuti dopo sono sempre i corallini in avanti con Pavone che fallisce una clamorosa palla gol in totale libertà in area colpendo male e mandando il pallone sopra la traversa. Il Messina però non ci sta e in contropiede al 50′ cala il tris col solito Emmausso che insacca approfittando di un clamoroso buco nella difesa corallina.

Caneo cambia tutto il tridente, entrano i titolari Giannone, Maniero e Nocerino per D’Auria, De Felice e Pavone sperando in un cambio d’atteggiamento. La Turris si riversa in avanti e prima sfiora la rete con Maniero che di testa va vicinissimo al gol. E qualche minuto dopo accorcia il parziale con un eurogol di Giannone che all’83’ insacca da fuori area Fumagalli col sinistro. I corallini si lanciano in avanti e al 91′ sfiorano il pari con Pugliese che servito da Scaccabarozzi fallisce una clamorosa opportunità. Ma quando tutto sembrava finito, il torrese Nocerino svetta in area di rigore e regala il 3-3 alla Turris.