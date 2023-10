Foggia-Turris, le probabili formazioni: pochi dubbi per Cudini e Caneo

La Turris si prepara alla difficile trasferta di Foggia, carica di buoni presupposti e speranze. Per la sesta giornata del girone C di Serie C si affronteranno le due compagini dal calcio paradossalmente opposto. La miglior difesa del girone (Foggia) contro il miglior attacco (Turris). Per i corallini si vuole continuare a sognare e riprendere la corsa alla zona alta dopo lo stop contro il Picerno. Per i padroni di casa invece l’obiettivo è dare continuità al successo contro il Catania e alimentare i sogni promozione diretta con un grosso passo in avanti in termine di classifica.

Le probabili formazioni di Foggia-Turris

Partiamo dai campani, la Turris arriva a Foggia dopo il primo ko stagionale contro il Picerno lunedì scorso. Per gli uomini di Bruno Caneo è importante tornare a vittorie e Foggia potrebbe essere nuovamente lo stadio spartiacque (come stato nel settembre 2021). Come sempre i corallini arrivano alla sfida con la voglia di attaccare e fare la partita. Proprio per questo, Caneo si affida al suo classico undici. Gli unici dubbi sono legati al portiere, Fasolino però in vantaggio più del solito. Mentre a centrocampo Matera insidia Scaccabarozzi e Franco per una maglia da titolare. Il resto tutto confermato.

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Scaccabarozzi, Franco, Contessa; Giannone, Maniero, Nocerino.

Tre gol fatti e due subiti e 8 punti (4 risultati utili di fila). E’ questo il rullino di marcia del Foggia targato Cudini. Per il tecnico ex Andria però sono tante le defezioni per la sfida di domani, mancherà sicuramente Marzupio, mentre i dubbi sono tanti per Beretta, Tounkara, Garattoni e Rizzo che saranno valutati fino all’ultimo minuto. Oltre i nomi citati, nell’undici titolare il grande dubbio è uno, ed è legato tra Schenetti e Peralta per il ruolo di trequartista alle spalle delle due punte.

FOGGIA (4-3-1-2): Nobile, Salines, Carillo, Papazov, Antonacci; Martini, Marino, Di Noia; Peralta; Embalo, Tonin.