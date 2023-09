VIDEO/ I gol e gli highlights di Turris-Picerno

La Turris crolla in casa contro il Picerno di un super Murano (autore di una tripletta). Per i corallini c’è dunque il primo stop in campionato, dopo tre vittorie contro Benevento, Crotone e Sorrento e un pareggio contro il Messina. In classifica ora gli uomini di Caneo salutano momentaneamente la vetta e rimangono fermi a 10 punti con Benevento e Picerno ad un punto di distanza dal duo formato da Juve Stabia e Latina. La prossima giornata sarà dunque la prima chiamata a rispondere per i corallini che andranno sull’ostico campo del Foggia (che ieri ha vinto a Catania).

I gol e gli highlights di Turris-Picerno

La sfida del Liguori si apre dopo quattro minuti col gol di Murano che di testa anticipa Cocetta. Lo stesso difensore della Turris rimette il risultato in parità sfruttando l’ottimo assist di Cum. Prima dell’intervallo gli ospiti tornano nuovamente in vantaggio sempre con Murano che di contropiede buca Fasolino. Nella ripresa ancora Murano che chiude la partita eludendo la marcatura di Cocetta e siglando l’1-3 finale.

