Il paradosso SKY: nessuna copertura televisiva per la Coppa, Turris visibile solo allo stadio

Oggi la Turris scende in campo per il primo turno di Coppa Italia Serie C contro l’Audace Cerignola. La competizione che doveva iniziare ad agosto (poi posticipata per le varie vicende legate a Lecco, Foggia e Reggina) vede finalmente luce con 16 partite in due giorni. Incontri che prima di essere giocati hanno già mosso le prime critiche, in particolare la paradossale scelta su SKY che ha deciso di non coprire con le sue telecamere le partite di questa due giorni di coppa, tra cui anche quella della Turris.

Turris-Audace Cerignola al buio, SKY non trasmetterà il primo turno di Coppa Italia Serie C

Infatti Turris-Audace Cerignola come le altre quindici sfide in programma in questa due giorni non saranno supportate dalla copertura televisiva di SKY. È questa le scelta della tv di Murdoch che trasmetterà le dirette della Coppa Italia Serie C dai quarti di finale. Per questo motivo l’unico modo per vedere le partite del primo turno è recandosi allo stadio.

Oltre il danno anche la beffa per i tifosi ospiti, infatti la trasferta del Liguori per i supporter pugliesi è stata vietata. Un paradosso davvero ai limiti della follia quello di SKY, che fa rimpiangere il tanto caro, vecchio e criticato Eleven Sports, che negli anni in cui ha avuto la Serie C in mano non ha fatto mai mancare nessuna diretta, nemmeno dei primi turni di coppa.

Sui social nelle ultime ore le critiche da parte dei tifosi e degli spettatori abituali sono a bizzeffe, nessuno riesce a dare una spiegazione a questa folle presa di posizione. Rimane però la tanta delusione perché con un colosso come SKY tali uscite a vuoto sembrano un miraggio a inizio stagione. Vedremo se seguiranno aggiornamenti o se le dirette verranno anticipate all’inizio del secondo turno senza aspettare direttamente gli ottavi di finale.