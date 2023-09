L’iniziativa dei tifosi della Turris: riverniciato il muro del Liguori

Splendida iniziativa da parte dei tifosi della Turris nella serata di ieri. Un gruppo di supporters corallini ha deciso spontaneamente (dopo aver ottenuto l’ok dalla società) di riverniciare il muro interno della Curva Vesuvio, ripassando il bianco e il rosso che con il tempo, il sole e le varie pallonate si erano rovinati e sbiaditi. Il gesto è stato apprezzato da tutti, in particolare dalla società, che ha ringraziato gli autori del gesto con un post sulla pagina Facebook ufficiale del club.

Le parole della società e il prossimo impegno al Liguori della Turris

Poche parole ma molto importanti, quelle pronunciate dalla società sui propri canali ufficiali, che ha ringraziato i tifosi presenti ieri sera così: “Un tocco di rosso non guasta mai! Ringraziamo tutti i tifosi che, fino a tarda notte, hanno tinteggiato il muro dei colori del nostro cuore. Siamo fieri ed orgogliosi di avervi al nostro fianco”.

Il Liguori dunque è pronto ad accogliere i propri tifosi e la Turris domenica sera in vista del derby contro il Sorrento. Sarà una partita fondamentale: gli uomini di Caneo vogliono confermare l’incredibile avvio di stagione che ha portato i corallini al primo posto a punteggio pieno grazie alle vittorie sulle corazzate Benevento e Crotone. Il calcio d’inizio è previsto per le 20:45, saranno presenti anche i tifosi ospiti (massimo 300) che stamattina hanno avuto un’ottima notizia direttamente dall’EAV per il ritorno a casa dopo la partita.

La Turris dovrà ancora sciogliere una serie di dubbi: il principale è quello legato all’infortunio di Daniele Franco. Sarà compito di mister Bruno Caneo, domani in conferenza stampa, annunciare la presenza o meno del centrocampista campano. Le ultime notizie trapelate sul suo recupero lasciano intravedere un timido raggio di sole, ma con molta probabilità il numero 4 partirà dalla panchina e sarà impiegato solo se necessario. La Turris dovrà affrontare dopo soli quattro giorni l’ostica trasferta di Messina.