Turris-Sorrento, limitazioni ai tagliandi del settore ospiti. Scoppia la polemica sui Distinti

Dopo il via alla prevendita per i tagliandi dedicati ai tifosi della Turris, in mattinata sono state pubblicate anche le modalità d’acquisto per i tifosi del Sorrento. Per gli ospiti, come successo per i supporters del Benevento, è stato posto il limite massimo di 300 tagliandi per questioni di ordine pubblico dopo la comunicazione del GOS. Il prezzo dei biglietti sarà di 20 euro e la vendita sarà chiusa sabato sera.

Turris-Sorrento, biglietti per gli ospiti in numero limitato. Serve un settore da 1000 posti?

Naturalmente al seguito della notizia è nata una polemica che possiamo definire fondata. In partite come queste avere una cornice di pubblico importante rende solo lustro alle forze in campo, mentre per il secondo derby di fila il Liguori sarà dimezzato per quanto riguarda le unità sugli spalti. Avere un settore come i “Distinti” che permette una capienza di 1000 posti e limitarlo a meno di 1/3 delle proprie possibilità appare una scelta quantomeno controversa. Anche l’incasso ne risente: specialmente nella sfida col Benevento senza limitazione molto probabilmente si sarebbe andati verso il sold-out regalando una cornice di pubblico spettacolare.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Il dubbio dunque sorge a tutti, ma serve davvero un settore ospiti così grande? La risposta l’avremo solo nelle prossime settimane, per vedere se tali limitazioni saranno confermate anche per le partite contro squadre che si trovano al di fuori della Campania. Anche per il colpo d’occhio dalla TV non è una situazione che giova. Visto che dalle inquadrature si nota un settore praticamente vuoto o riservato a pochissime unità. Il tema distinti rimane come sempre un argomento caldo, con i tifosi corallini che a gran voce rivogliono quello spicchio di stadio. Vedremo se dopo i lavori dedicati all’ampliamento della Curva Vesuvio la situazione potrà cambiare, con una improbabile, anche se non del tutto, inversione di rotta.