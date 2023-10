Torre del Greco, riparte ad ottobre la mensa scolastica: tutte le info per iscriversi

Mensa scolastica a Torre del Greco: da lunedì 9 ottobre a martedì 17 ottobre 2023 aperte le iscrizioni. La partenza del servizio è invece prevista per giovedì 19 ottobre.

Torre del Greco, riparte la mensa scolastica

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2023/2024. I genitori possono presentare le domande di iscrizione attraverso la piattaforma telematica “Portale Genitori” seguendo le procedure dettagliate nell’avviso ufficiale.

SCARICA L’AVVISO COMPLETO DAL SITO DEL COMUNE

Inoltre, è possibile scaricare il Manuale di Utilizzo del Servizio di Prenotazione dei Pasti per avere una guida dettagliata su come procedere alla prenotazione dei pasti.

Per le famiglie con bambini che presentano intolleranze alimentari, è fondamentale contattare lo Sportello Pubblica Istruzione prima di presentare la domanda di iscrizione. Questo permetterà di fornire pasti adeguati alle esigenze dietetiche del bambino. Lo sportello si trova presso il piano terra del Complesso La Salle ed è aperto al pubblico tutti i giorni lavoravi dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Il comune ha reso pubblico anche il costo dei pasti per l’anno scolastico appena iniziato, anch’esso scaricabile dal sito dell’ente di Palazzo Baronale.

Come iscriversi: necessario lo SPID

La refezione scolastica è un servizio fondamentale che garantisce pasti adeguati e nutrizionalmente equilibrati ai giovani studenti, contribuendo al loro benessere e alla loro concentrazione durante l’orario scolastico.

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di un’identità SPID. Un’importante nota per chi ha già utilizzato il servizio in passato: nel caso di rinnovo delle iscrizioni per gli studenti già registrati, il genitore che ha effettuato la prima iscrizione deve essere lo stesso che richiede il rinnovo. Se si desidera delegare un diverso genitore o tutore per il rinnovo dell’iscrizione, è necessario recarsi presso lo Sportello Pubblica Istruzione, portando con sé la carta d’identità e il codice fiscale sia del delegato che del delegante.