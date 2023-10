Caneo dopo Turris-Audace Cerignola: “La squadra non mi ha deluso. D’Auria non si discute”

Al termine della bella vittoria della Turris ai danni dell’Audace Cerignola per 2-0 nel primo turno di Coppa Italia di Serie C, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Bruno Caneo. E’ sicuramente soddisfatto l’allenatore dei corallini che grazie ad una super prestazione di D’Auria (elogiato dallo stesso Caneo) vola al secondo turno che prevederà il derby contro la Juve Stabia. I sorrisi sono tanti, le riserve hanno giocato una grande partita e soprattutto è tornata la vittoria, che mancava da più di due settimane.

Le parole di Caneo dopo Turris-Audace Cerignola

Caneo commenta così la vittoria odierna: “La squadra non mi ha deluso. Ho visto l’atteggiamento e l’attenzione che avevo richiesto prima della gara. Salvo gli ultimi 20 minuti di Foggia, questo gruppo ha sempre evidenziato un grande carattere. Oggi era giusto dare una chance a chi aveva giocato meno fin qui ed anche per me era utile assumere la consapevolezza del valore delle alternative a disposizione. In questo senso, ho avuto risposte positive. L’umore non era dei migliori, visto che venivamo da una partita dominata senza aver raccolto nemmeno un punto. Nel primo tempo abbiamo attuato un pressing molto alto per non dare possibilità di palleggio al Cerignola. Nel secondo tempo, invece, siamo stati bravi ad accorciare in mediana sulle seconde palle. Inoltre, spesso siamo stati capaci di costruire con efficacia da dietro. Anche i nostri attaccanti sono stati bravi a non far giocare in scioltezza i difensori avversari. Alla fine, siamo passati al 4-4-1 con l’espulsione di Frascatore, dato che la situazione richiedeva un diverso riassetto della squadra”.

Su D’Auria: “Le qualità di D’Auria non si discutono e l’abbiamo ingaggiato in estate proprio per le sue caratteristiche. Nel frattempo, è esploso Nocerino, pertanto in quel ruolo c’è una bella competizione. Ad ogni modo, D’Auria è stato sempre impiegato dall’inizio del campionato, seppur a gara in corso”.