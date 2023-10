La Turris batte l’Audace Cerignola e vola al secondo turno di Coppa Italia

Alle 18:30 al via il primo turno di Coppa Italia Serie C tra Turris e Audace Cerignola. In una sfida aperta i corallini hanno messo in campo tutta la grinta e hanno battuto i pugliesi per 2-0 grazie ad un super D’Auria (autore di una doppietta). Caneo può ritenersi molto soddisfatto della prestazione dei suoi specialmente in fase difensiva. La Turris nel prossimo turno sfiderà nel mese di novembre una tra Juve Stabia e Potenza.

La cronaca di Turris-Audace Cerignola

95’- FISCHIO FINALE! LA TURRIS VINCE 2-0

90’- Cinque minuti di recupero.

86’- Ci prova De Felice ma il tiro è troppo centrale.

84’- PAVONE SFIORA IL TRIS! Azione in solitaria dell’esterno che salta un difensore e di sinistro prova a battere il portiere, palla sul fondo di pochissimo

82’ – Ci prova Scaccabarozzi da calcio piazzato ma Trezza è attento e allontana a mano aperta

80’- Ammonito Ruggiero per fallo tattico su Pavone che a grandi falcate andava nella metà campo avversaria

79’- Ultimo cambio per la Turris, esce Franco ed entra Primicile.

77’- Si abbassano i ritmi della sfida, le squadre palleggiano senza sbilanciarsi.

72’ Altri cambi per la Turris, dentro Cocetta e Scaccabarozzi per Guida e Esempio.

69’- Cambi anche per il Cerignola, dentro Malcore e Ruggiero per Sosa e Rizzo.

65’- Cambi in casa Turris, escono De Felice e Musumeci per D’Auria e Frascatore.

60’ – LEONETTI SI DIVORA IL GOL! L’ex della sfida sbaglia clamorosamente a tu per tu con Fasolino. Successivamente il calciatore viene sostituito da Carnevale lasciando il campo con l’applauso generale del pubblico.

57’- SFIORA IL TRIS LA TURRIS! D’Auria si inserisce in area e mette in mezzo per Pavone che in equilibrio precario spara alto da ottima posizione.

55’- RADDOPPIO TURRIS, ANCORA D’AURIA! L’attaccante ruba palla a Gonnelli e insacca di mancino per il 2-0.

51’- Ancora Turris in avanti, palla in mezzo scodellata da Rizzo, si avventa Pavone che però non impatta la palla e commette fallo in attacco.

49’- D’AURIAAAAA!! La Turris passa in vantaggio, freddo dagli undici metri l’attaccante che angola il tiro, Trezza sfiora ma non basta.

48’ – RIGORE PER LA TURRIS!

47’- CI PROVA IL CERIGNOLA! – Fa tutto da solo Sosa che salta un difensore e calcia col mancino, palla che sfiora il palo.

46’- INIZIA LA RIPRESA

45’- FINE PRIMO TEMPO

45’- Altro ammonito nelle fila del Cerignola, stavolta per Rizzo.

41’- Ammonito anche Sosa per il Cerignola, intervento a piedi uniti su Franco, ammonizione sacrosanta.

38’ – Ammoniti Pavone e Sainz Mazza per una scaramuccia a centrocampo.

34’- Si abbassano i ritmi, la Turris cerca il varco col fraseggio, mentre il Cerignola attende i corallini per colpire in ripartenza.

29’ – CI PROVA D’AURIA! – Ancora l’esterno sinistro corallino, si accentra e apre il piatto, palla sul fondo

26’ – Torna in attacco la Turris dopo una lunga azione offensiva arriva la palla a Guida in area che non riesce a centrare la porta.

23’ OCCASIONE CERIGNOLA! Sosa prende la mira e calcia dalla lunga distanza, Fasolino è provvidenziale e mette in angolo.

17’ – OCCASIONE CERIGNOLA! Fa tutto Leonetti che scarta un avversario e mette in mezzo un pallone velenoso che Sosa sfiora mancando la porta a pochi passi da Fasolino.

15’ – Ci prova Rizzo al volo di destro ma la palla finisce ampiamente sul fondo, la Turris cresce.

13’- Torna in avanti il Cerignola, Tascone gioca col destro e mette un cross basso in area ma non arriva nessun compagno di squadra ad appoggiare in porta.

8’- OCCASIONE TURRIS! Rizzo pennella un cross rasoterra dalla destra, arriva D’Auria che colpisce col mancino ma centra l’esterno della rete.

6’- Primo tiro della sfida da parte degli ospiti con Tascone che sfiora la traversa con il sinistro da fuori area.

4’- Ha iniziato meglio il Cerignola che fa la partita, la Turris attende per poi ripartire in contropiede.

1’- Fischio d’inizio palla agli ospiti in maglia blu, mentre i corallini in classica tenuta da casa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Esempio, Maestrelli, Burgio; Rizzo, Franco, Pugliese, Frascatore; D’Auria, Guida, Pavone.

AUDACE CERIGNOLA (4-3-3): Trezza, Coccia, Allegrini, Gonnelli, Rizzo; Tascone, Sainz Maza, Bianco; Sosa, Leonetti, D’Ausilio.