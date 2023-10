Turris, così non ci siamo: la Virtus Francavilla vince 1-3 al Liguori

La Turris perde la sfida contro la Virtus Francavilla per 1-3. Gli uomini di Caneo non sono mai sembrati in palla subendo il “classico” gol nei primi minuti, Artistico ringrazia e ne approfitta di nuovo ad inizio ripresa che insacca dopo un regalo della difesa corallina. Gli uomini di Caneo cercano la scossa e la trovano col gol di Giannone, illusione che però dura due minuti prima del gol finale degli ospiti. Per la Turris ora è importante ritornare a fare punti, sono 3 i ko di fila e lunedì prossimo c’è una difficilissima sfida in quel di Potenza, prima del derby con la Juve Stabia.

La cronaca di Turris-Virtus Francavilla

Pronti via sono gli ospiti a passare in vantaggio con Artistico. In un’azione da cui è tutt’ora dubbia la posizione dell’attaccante, il goleador si gira e insacca Pagno indisturbato. I corallini provano a reagire ma non trovano spazi e nemmeno ritmo. La soluzione provata è una disperata conclusione da fuori, prima con Scaccabarozzi e poi con Miceli ma in entrambi i casi la palla finisce alta di molto. La seconda parte di secondo tempo segue il solito copione con la Turris che gira palla e la Virtus che punge in contropiede, graziando più di una volta Pagno e compagni sbagliando la misura del tiro o dell’ultimo passaggio. Il mattatore è il solito Artistico che sembra essere in giornata di grazia.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



La ripresa si apre con il raddoppio ospiti, con Miceli che sbaglia il colpo di testa verso Pagno aprendo un’autostrada al solito Artistico che ringrazia e segna lo 0-2. La Turris accusa il colpo, nemmeno Caneo con i cambi riesce a dare linfa ad una squadra al tappeto. I corallini provano ad avvicinarsi alla porta avversaria a suon di cross che non sono mai pericolosi. Al contrario invece il Francavilla che ogni volta che riparte crea un brivido ai padroni di casa. All’81’ Giannone riaccende la speranza con un tiro da fuori di mancino, palla nell’angolino basso e 1-2. La Turris ci crede ma pochissimi minuti dopo la Virtus Francavilla la chiude, Cum perde palla, gli ospiti ripartono e 3 contro 1 chiudono la partita col tap-in di Polidori.