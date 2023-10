EX CORALLINI: David Di Michele esonerato dall’Ascoli Primavera

Finisce anzitempo l’avventura di una meteora corallina sulla panchina dell’Ascoli Primavera. Parliamo di David Di Michele, l’ex tecnico dei corallini (in carica da ottobre a novembre 2022) è stato esonerato dall’Ascoli dopo cinque partite. L’ex calciatore arrivato quest’estate in pompa magna nelle Marche ha visto la sua avventura chiudersi con 5 sconfitte in 5 partite, una in Coppa Italia contro il Cagliari e quattro in campionato Primavera 2 contro Perugia, Bari, Virtus Entella e Benevento.

David Di Michele e la non indimenticabile esperienza alla Turris

Arrivato alla Turris il 25 ottobre 2022 per sostituire Pasquale Padalino, David Di Michele a Torre del Greco non è sicuramente ricordato con il sorriso. L’ex calciatore arrivato dall’esperienza con l’U17 del Frosinone alla Turris ha allenato in 11 partite, mettendo nel bottino una vittoria (nello 0-1 di Messina con gol di Gallo), tre pareggi (0-0 contro l’Andria, 2-2 contro il Latina e 1-1 a Viterbo contro la Viterbese) e 6 sconfitte (contro Cerignola, Avellino in Coppa e in campionato, Gelbison, Pescara, Foggia e Virtus Francavilla).

Proprio la sconfitta contro il Foggia fu fatale per l’ex attaccante di Salernitana e Lecce. La partita del Liguori finita 1-2 per gli ospiti fece esplodere la prima grossa contestazione dei tifosi corallini che chiesero più volte un confronto, al termine della sfida, con il presidente e tutta la sua dirigenza, oltre che con Luca Giannone e Francesco Di Nunzio che erano seduti anche loro sugli spalti per infortunio. L’esonero arrivò tre giorni dopo nella sfida contro la Virtus Francavilla, anche se nelle giornate precedenti la notizia dell’addio del tecnico era già certa, ma si aspettava di chiudere il 2022. La trasferta in Puglia fu l’ultima partita prima della sosta natalizia.