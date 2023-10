A Torre del Greco è tutto pronto per la Notte Sacra in programma questo fine settimana il 14 e 15 ottobre. In città per questa festa c’è molto fermento e grande attesa. In mattinata il sindaco Luigi Mennella sui propri canali social ha reso note le disposizioni del traffico per questa due giorni. La celebrazione coinvolgerà sia il centro storico che la periferia con degli itinerari ideati sulle orme del preveto faticatore. Per questo motivo e per rendere la festa sempre più accessibile ai cittadini si è deciso per le isole pedonali per la gran parte della città.

Le disposizioni del traffico e l’isola pedonale per la Notte Sacra

Dai comunicati pubblicati dal primo cittadino di Torre del Greco si legge che dal 14 ottobre ore 16:00 fino alle 01:00 del 15 ottobre, le strade di via Diego Colamarino, via Salvator Noto, via Roma, via Piscopia, via Falanga, via Teatro, via Beato Vincenzo Romano, via Comizi, Largo Costantinopoli, via Plebiscito, via Barbacane, Piazza Santa Croce e Largo Santissimo saranno attrezzate con un’area interamente pedonale.

Sempre il 14 ottobre per il regolare svolgimento della processione, dalle ore 16:00 fino alla fine della celebrazione, sarà vietato il passaggio delle di ogni veicolo per via Fontana, vico Portosalvo, Largo Fontana, via Pica, piazzale Fontana, via Calastro, Spiaggia del Fronte, Banchina Molo lato Circolo Nautico.

Mentre per la processione del 15 ottobre, dalle ore 19:30 sarà vietato il passaggio di ogni veicolo per via Beato Vincenzo Romano, via Teatro, via Piscopia, via Falanga, via Comizi, via Plebiscito, Largo Costantinopoli e Piazza Santa Croce.

Inoltre dal 14 al 16 ottobre sarà applicato il “divieto di sosta” a Piazza Santa Croce con la sospensione di ogni tipo di stallo (disabili, motocicli, strisce blu etc). Il divieto negli stessi giorni sarà anche a via Comizi. Mentre il 14 ottobre dalle ore 12:00 alle 22:00 il divieto sarà esteso anche in Largo Portosalvo e il 15 ottobre a via Falanga dalle 14:00 alle 24:00.