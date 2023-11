Festa di Halloween per i bambini da Surgel Italia: “Come avrebbe voluto il nostro papà”

“Un evento dedicato ai bambini. Alla loro felicità, ai loro sorrisi. Come avrebbe voluto il nostro papà”. È stato un 31 ottobre speciale, quello vissuto da Surgel Italia in via Nazionale 115, a Torre del Greco. Diverso da tutti gli altri, inevitabilmente. Il racconto della famiglia Vitiello è quello di persone con il cuore carico di emozioni da gestire. Lo fanno con grande lucidità, trasmettendo tutto l’orgoglio e l’amore verso la propria famiglia e il proprio lavoro: “Avevamo pensato di non organizzare nulla dopo quello che è successo il 7 ottobre scorso, non ne avevamo la forza. Ma dopo lo sconforto ci siamo detti che avremmo dovuto farlo proprio per nostro padre. Per lui i nipoti, ed in generale tutti i bambini, sono stati sempre motivo di grande gioia e felicità. Ha sempre avuto delle attenzioni speciali nei loro confronti”.

Halloween speciale da Surgel Italia a Torre del Greco

Poi sono arrivate le richieste dei clienti, che nelle settimane antecedenti all’evento, proposto fin dall’apertura dell’attività nel 2016 e diventato negli anni un appuntamento fisso per gli abitanti della zona e non solo, hanno incalzato spingendo il gruppo Surgel a ritrovare la forza per mettere su la macchina organizzativa.

“L’abbiamo fatto con il cuore, sperando di averlo fatto come avrebbe voluto lui. Ci abbiamo messo dentro la forza che ci ha donato”. Ed è andata proprio così. L’evento è stato un successo: la fotografia di così tanti bambini affascinati, felici ed emozionati è stata il giusto tributo allo sforzo prodotto.

“Abbiamo chiamato un’agenzia di animazione per intrattenere i piccoli partecipanti. C’è una streghetta che distribuisce i palloncini ai bambini, una ragazza che fa lo zucchero filato ed un ragazzo sui trampoli. Abbiamo fatto tutto senza scopo di lucro, con l’unico scopo di regalare un momento di allegria ai bambini”. Ovviamente non mancano le caramelle: “Vogliamo vedere i loro sorrisi a trentadue denti, anzi a sessantaquattro”.

La soddisfazione arriva non solo dai protagonisti della festa, ma anche dai genitori: “Nei giorni che seguono l’evento è bellissimo ricevere i complimenti e gli appezzamenti di tante mamme e tanti papà, che vengono a ringraziarci per quanto facciamo ogni anno”.

Surgel Italia non si ferma solo ad Halloween: “Negli anni passati abbiamo partecipato al Villaggio di Natale che si faceva a Torre del Greco. Quel periodo per noi è sempre stato molto faticoso, lavoriamo tanto e il tempo scarseggia. Nonostante ciò abbiamo sempre fortemente voluto esserci, sempre per loro, per i bambini. Se venisse riproposto anche quest’anno, distribuiremmo dei gadget ai più piccoli”.

Surgel Italia, nuovi obiettivi all’orizzonte

Surgel Italia è diventato un punto di riferimento negli anni non solo per i cittadini, ma anche per le attività commerciali: “Abbiamo iniziato con un punto vendita, poi abbiamo aperto un negozio all’ingrosso”. E le sorprese non finiscono qui: “Stiamo per aprire un altro corner in città, ed abbiamo acquistato tre furgoni per garantire le consegne in tutta la Campania per la vendita anche al dettaglio”.

