Salvatore Russo è un geometra con decennale esperienza nella difficile realtà di Torre del Greco: tra zona rossa, abusivismo e vincoli paesaggistici ha seguito centinaia di pratiche evitando ai suoi clienti di incorrere in problemi legali, ambientali e burocratici.

Torre del Greco realtà complessa, consultare un geometra prima di investire nel mattone

“Chi ha intenzione di comprare casa o ristrutturare, specialmente a Torre del Greco, è opportuno che si faccia seguire da un professionista“. Il geometra Salvatore Russo è categorico: “Nella nostra città, troppi fabbricati hanno problemi catastali o burocratici, su parti o sul totale dell’immobile. In pratica, quasi tutti quelli che si pongono il dubbio di essere in regola, alla fine scoprono di non esserlo. E scoprirlo al più presto è l’unico modo per evitare conseguenze legali, morali ed economiche”.

Salvatore conosce bene il territorio torrese: ha investito tutta la sua carriera professionale nella città del corallo ed ormai sa bene che i progetti che l’acquirente ha in mente non sempre si possono effettivamente realizzare. “Chi acquista non pensa che in futuro potrebbe avere problemi nella vendita di quell’appartamento, realizzando così un investimento potenzialmente sbagliato“.

La mission professionale del geometra Russo è evitare questa eventualità. Il suo studio si occupa a 360 gradi di pratiche catastali, successioni, volture, tipi mappali, frazionamenti, pratiche edilizie, ristrutturazioni, ma anche messa in sanatoria, APE (certificazioni energetiche), pratiche di conformità dell’immobile. È vicino anche a chi vuole rinnovare casa, effettuando progettazioni per ristrutturazioni e l’espletamento di tutte le pratiche necessarie: “Faccio tutte le verifiche del caso per ciascun intervento che viene richiesto dal cliente: cosa e come si può sanare, cosa e come si può fare – spiega Salvatore Russo – dopodiché si passa alla progettazione, alle pratiche al comune, alla supervisione dell’impresa, alla direzione dei lavori, fine lavori e all’accatastamento”.

Troppa superficialità: il mercato diventa una giungla

Le più comuni anomalie nascono dalla cattiva condotta, soprattutto nei decenni passati, di aggiungere porzioni di fabbricato non dichiarate al momento della costruzione, in seguito all’avvio e all’approvazione dei lavori: “Sono tanti i casi in cui i proprietari chiedevano alle ditte conoscenti di aggiungere una stanza in più, un piano in più, in fase di costruzione. Questo avveniva, ovviamente, dopo l’avvio regolare dei lavori: ma tutto ciò che veniva aggiunto era chiaramente abusivo“.

Dopo il boom edilizio, nel quale si sono moltiplicati gli abusi, la burocrazia ha messo mano (a suo modo) nella materia: tra condoni totali, parziali, pratiche non espletate o arenate negli uffici, la questione è diventata una vera giungla: e per chi vuole acquistare casa in una zona soggetta a numerosi vincoli come Torre del Greco è essenziale affidarsi ad un professionista. Non soltanto per una consulenza tecnica, ma anche per un aiuto nel rapportarsi con le leggi e la già citata burocrazia senza perdere intere giornate a girare per gli uffici pubblici.

Attenendosi al territorio di Torre del Greco, le zone più soggette a problemi edilizi sui fabbricati sono quelle del centro: un paradosso che il geometra Russo ci spiega: “Nel centro abitato persistono molti più vincoli, quindi il margine di “errore” per chi costruiva era molto più elevato. Nelle zone periferiche e quelle originariamente agricole si è sempre data più libertà di edificare. In sostanza, non esistono zone “sicure” sotto questo punto di vista, per questo è necessario sempre farsi seguire da un professionista”.

“Troppe leggerezze in passato: oggi possono essere pericolose”

Molte persone, che si trovano già a spendere soldi per l’acquisto o la ristrutturazione di un appartamento, si lasciano spaventare dal sommare altre spese, come l’intervento di un tecnico per il controllo delle planimetrie o della documentazione, ma è un errore: in caso di illeciti, sarebbe molto più grave il successivo costo per rimettersi in regola, oltre alle sanzioni. “La consulenza deve essere considerata per quello che è: una minima spesa accessoria nel momento in cui si decide un investimento” – spiega Russo – “Prima si costruiva con tecniche e procedure diverse rispetto ad oggi, le quali potevano dare adito a superficialità. Oggi questa superficialità può mettere in pericolo vite umane“.

Nella sua attività di geometra, Salvatore Russo ha affrontato numerosi casi di studio ed oggi è un punto di riferimento in città per quanto riguarda la burocrazia legata al mercato immobiliare e non solo. Un ruolo che, nel contesto di Torre del Greco, lo ha portato anche a dire qualche “no”, a totale vantaggio della sua reputazione: “Cerco di essere con tutti il più professionale possibile, con la massima trasparenza, senza promettere di poter realizzare cose impossibili. Preferisco lavorare meno ma essere sicuro di fare tutto nei termini di legge: come geometra, mi assumo delle responsabilità anche legali ed è mio interesse fare in modo che né io né il mio cliente possiamo incorrere in problematiche di alcun genere”.

Russo, 10 anni di esperienza a Torre del Greco: come contattare per una consulenza

Il geometra Salvatore Russo è disponibile al pubblico per qualsiasi tipo di consulenza: pratiche edilizie, SCIA, CILA, ristrutturazioni, pratiche catastali, stesura di capitolati d’appalto, computi metrici, consulenza, certificazioni e molto altro. Riceve su appuntamento a Torre del Greco in via Friuli, zona Leopardi, al confine con Trecase.

Per info 340.8280743 oppure via email a geomsalvatorerusso1989@gmail.com.