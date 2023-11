FOTO/ Maltempo, enorme voragine sulla Litoranea di Torre del Greco: cosa è successo

Una tratto della Litoranea di Torre del Greco ha ceduto e si è aperta una voragine sul marciapiede nel tratto iniziale della strada, venendo dal centro storico cittadino. Lo sprofondamento ha avuto luogo nella giornata di ieri, al culmine di diversi giorni di maltempo in cui la pioggia ed il vento si sono abbattuti sulla città corallina ed in particolar modo sulla costa.

Maltempo, si apre una voragine enorme sulla Litoranea di Torre del Greco

Un’ampia porzione di via Litoranea è stata così chiusa al traffico in via precauzionale in attesa delle verifiche e delle operazioni di accertamento circa l’effettiva stabilità dell’arteria. La strada è transitabile soltanto per il tratto da cui si accede da viale Europa fino alle barriere poste dalle forze dell’ordine in modo che né persone, né qualsiasi tipo di veicolo possa accedere mettendo a repentaglio la propria incolumità.

Cosa è successo in Via Litoranea a Torre del Greco

Dalle foto scattate da Giuseppe Mennella si nota si sia creato un voto sottostante al marciapiede, e come il mare sia vicinissimo alla strada. Potrebbe essere questo un fattore determinante per il crollo. Per fortuna non ci sono stati feriti a causa del crollo in Litoranea. Un episodio che comunque pone grande attenzione sulla manutenzione delle strade e la modalità con cui sono stati eseguiti i lavori specialmente nei decenni addietro.

Immagini di Giuseppe Mennella