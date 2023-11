Pagliuca prima di Turris-Juve Stabia: “Darò spazio alle seconde linee”

Stasera alle 20:45 scenderanno in campo Turris e Juve Stabia per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. Le due compagini nel primo turno hanno sconfitto Audace Cerignola e Potenza ed adesso si giocano il pass per gli ottavi di finale in quel dell’Amerigo Liguori.

Gli uomini di Caneo arrivano da un momento pessimo, che li ha visti vincere nell’ultimo mese solo contro il Potenza. Dall’altra parte c’è la Juve Stabia di Guido Pagliuca che è la vera sorpresa di questo inizio di stagione, con il primo posto in solitaria: posizione in classifica rafforzata dalla bella vittoria di domenica scorsa a Taranto.

Le parole di Guido Pagliuca in vista di Turris-Juve Stabia

In vista della partita di questa sera, il tecnico delle vespe ha rilasciato qualche dichiarazione agli organi di stampa locale. La priorità, a sua detta, è quella dare spazio alle tante seconde linee che hanno vinto contro il Potenza al primo turno.

“Sono contento di giocare, perché potrò dare spazio a chi in questo momento non riesce a trovarne in campionato. Potranno mettere tutti benzina nelle gambe e, magari, dare qualche indicazione ulteriore a quello che si può percepire in allenamento” – ha spiegato Pagliuca, in occasione del match contro la Turris.

Turris – Juve Stabia: le probabili formazioni

Quanto al gruppo e all’esclusione di Mignanelli di domenica scorsa, il tecnico toscano ha sottolineato: “Quando dico che ho un gruppo forte parlo sempre di tutti, di chi gioca e chi no. Mignanelli, ad esempio, è rimasto fuori perché serviva un elemento con caratteristiche più difensive, ed ha capito subito la scelta senza creare problemi. Questi sono segnali forti per tutti”.