Turris-Juve Stabia le probabili formazioni: è il momento di Guida

Stasera alle 20:45 torna in campo la Turris che affronterà nel secondo turno di Coppa Italia Serie C la Juve Stabia di Guido Pagliuca. A quasi un mese esatto dallo scontro in campionato (vinto dalle vespe per 1-2), il derby torna ad accendere gli animi delle due tifoserie (nonostante le limitazioni per i supporters ospiti).

Per la partita di questa stasera si prevede tanto turnover. Per Caneo e Pagliuca sicuramente la priorità rimane il campionato, con le due squadre protagoniste di due momenti di forma totalmente opposti. Il gruppo vincente di questo scontro affronterà una tra Avellino e Foggia nel prossimo turno.

Le probabili formazioni di Turris-Juve Stabia

Come ribadito in precedenza, per Bruno Caneo la priorità è sollevare i titolari e dare una chance a chi il campo lo ha visto molto di meno. Pagno ritorna tra i pali, mentre in difesa uno tra Esempio e Maestrelli con Cocetta e Mirko Miceli. A centrocampo torna Rizzo con Pugliese e uno tra Matera e Franco, con Burgio sulla fascia sinistra. In avanti torna Nocerino con Guida che dovrebbe avere una chance da titolare e uno tra Pavone e D’Auria.

TURRIS (3-4-3): Pagno, Cocetta, Miceli, Esempio; Rizzo, Pugliese, Franco, Burgio; D’Auria, Guida, Nocerino

Dall’altra parte c’è la Juve Stabia di Guido Pagliuca capolista nel girone C di Serie C. Le vespe vogliono sbancare di nuovo il Liguori dopo il successo del mese scorso, ma non ci proveranno con i loro titolarissimi. La scelta del tecnico toscano, in vista della prossima sfida di campionato, infatti dovrebbe ricadere su molte seconde linee che nel precedente turno di Coppa Italia Serie C sono riuscite a battere il Potenza (con tanta fatica)

JUVE STABIA: (4-3-1-2): Esposito; La Rosa, Folino, Vimercati, D’Amore; Erradi, Maselli, Gerbo; Marranzino; Rovaglia, Guarracino.