Parte la vendita dei biglietti di Turris – Juve Stabia. Domani alle 20:45 la Turris torna in campo per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. Avversario di turno la Juve Stabia di Mister Pagliuca che dopo quasi un mese torna al Liguori di Torre del Greco (il primo atto in campionato finì 1-2 per le vespe). Partita dunque da dentro o fuori, importante per gli uomini di Caneo fare risultato per dare morale dopo oltre un mese di sconfitte (esclusa la vittoria di Potenza). Dall’altra parte la squadra di Pagliuca, forte del primato in campionato vuole continuare a vincere, anche se il tecnico toscano ha già annunciato un ampio turnover. La vincente troverà la una tra Avellino e Foggia per gli ottavi di finale.

Turris-Juve Stabia al via la prevendita

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dalla squadra corallina in vista dell’apertura della prevendita: “La S.S. Turris Calcio comunica che sono in vendita i biglietti per assistere al match, valido per la Coppa Italia di Lega Pro 2023/24, Turris-Juve Stabia. Di seguito i prezzi applicati ai punti vendita e botteghino. Per coloro che acquisteranno il tagliando presso i punti vendita autorizzati (Scommettendo – Viale Ungheria 12, Goldbet – Via Nazionale 121 bis, Planetwin 365 – Viale Cristoforo Colombo 37, Planetwin 365 – Via Antonio Luise 24) oppure sul sito www.etes.it, i prezzi sono i seguenti:

Tribuna Coperta: 10 + 2 euro diritti prevendita

Tribuna Scoperta: 10 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 18 e Over 65: 5 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 12 e Donne: gratis

Curva Vesuvio: 5 euro + 2 euro diritti prevendita

Ecco invece i prezzi al botteghino:

Tribuna Coperta: 12 euro

Tribuna Scoperta: 12 euro

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Ridotto Under 18 e Over 65: 7 euro

Ridotto Under 12 e Donne: gratis

Curva Vesuvio: 7 euro

Gli under 12 e le donne, pur avendo diritto all’ingresso gratuito, dovranno comunque essere muniti di biglietto indicante solo ed esclusivamente dati anagrafici al fine di agevolare il riconoscimento all’entrata dello stadio. I suddetti titoli d’ingresso potranno essere ritirati sia nei punti vendita autorizzati che al botteghino del Liguori. Il botteghino resterà aperto solo 2 ore prima della gara”.

Ancora limitazioni per i tifosi ospiti

Come un mese fa, arrivano altre limitazioni per gli ospiti, infatti i biglietti non saranno venduti ai residenti di Castellammare di Stabia. Ecco il comunicato: “La S.S. Turris Calcio comunica che, in vista della gara di Coppa Italia Turris-Juve Stabia in programma l’8 novembre alle ore 20.45, è vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella città di Castellammare di Stabia in tutti i settori dello stadio Amerigo Liguori. I non residenti a Castellammare di Stabia potranno acquistare il biglietto per il settore ospiti, al prezzo di 5 euro + diritti di prevendita, presso le seguenti rivendite autorizzate:

Bar Dolci Momenti, Via Giuseppe Cosenza n° 186 – Castellammare di Stabia

Tabaccheria di Muratori Annarita, Via Napoli n°229 – Castellamare di Stabia

La prevendita si chiuderà martedì 7 novembre alle ore 19″.