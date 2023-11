Turris, la crisi continua: il Monopoli vince 0-1

La Turris crolla ancora e stavolta fa male. Il Monopoli vince 0-1 e la crisi continua. In una partita molto sporca e intensa i corallini non creano mai seri pericoli verso la porta di Perina e gli ospiti la vincono grazie ad un gol al 44’ di Ferrini su palla inattiva. La squadra di Caneo adesso è in un limbo chiamato play-out, in attesa che si completi la giornata con le partite di domani.

La cronaca di Turris-Monopoli

È un primo tempo avaro d’emozioni. I corallini, il primo squillo è all’ottavo con Maniero che sa buona posizione all’8’ fallisce una clamorosa palla gol. Al 18’ si fa vedere il Monopoli da palla inattiva con Starita che di testa non inquadra la porta. Al 20’ Scaccabarozzi ci prova da metà campo cercando di sorprendere Perina fuori dai pali ma la palla finisce alta di poco. Al 33’ la Turris rischia la frittata con Esempio che per spazzare la palla in scivolata sfiora l’autogol a Fasolino battuto. La doccia fredda però arriva al 44’ ancora su palla inattiva, stavolta Ferrini anticipa tutti e insacca Fasolino che non riesce a smanacciare.

La ripresa inizia con lo stesso ritmo del primo tempo, la Turris prova a fare la partita ma non si rende mai pericolosa. Il primo tiro arriva al 57’ con Giannone che ci prova da fuori ma la palla finisce a lato. Caneo prova a cambiare le carte inserendo Matera, Cum e De Felice ma la prima occasione è del Monopoli con Iaccarino in contropiede si fa ipnotizzare da Fasolino. Al 64’ colossale chance per De Felice che imbeccato da D’Auria spara alto a porta sguarnita. All’80’ ci prova D’Auria su cross di Cum, la palla sfiora la traversa. Nel finale la Turris tenta l’assalto finale ma ogni speranza finisce sul fondo o lontana dallo specchio difeso da Pietro Perina.