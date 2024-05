Angelina Mango spacca all’Eurovision ma il televoto la fa sprofondare al 7° posto: vince la Svizzera

Per Angelina Mango “solo” un settimo posto all’Eurovision Song Contest 2024. Il brano La Noia con cui ha vinto Sanremo 2024 si è piazzato al quarto posto nel voto delle giurie con 164, ma i 104 del televoto l’hanno fatta scivolare di ulteriori tre posizioni. È evidente dunque come sia stato determinante in parere degli spettatori, fattore che tra l’altro era emerso anche a Sanremo non senza accese critiche riguardo le preferenze per Geolier.

Angelina Mango si classifica settima all’Eurovision 2024

Angelina mango è stata protagonista, sul palco, con l’ennesima esibizione molto intensa, accendendo gli spettatori dell’Eurovision che hanno apprezzato molto lo spettacolo. Il tutto però non è bastato per vincere: al primo posto si è piazzato Nemo, rappresentante della Svizzera, con il brano The Code.

Le manifestazioni pro Palestina e i fischi a Israele

Questa edizione dell’Eurovision è stata caratterizzata dalle manifestazioni in favore della Plastina, contro le rappresaglie di Israele che stanno mietendo vittime indiscriminatamente tra la popolazione. Nel pomeriggio era stata decisa l’esclusione dell’artista olandese Joost Klein, che si era schierata contro i bombardamenti e gli attacchi nella striscia di Gaza. Allo stesso tempo si è assistito ai fischi indirizzati ad Eden Golan, l’artista che rappresentava Israele: la sua canzone, Hurricane, conteneva riferimenti all’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre che sono stati rimossi per la partecipazione all’Eurovision, in modo che non ci fossero riferimenti a ciò che sta accadendo in Palestina.

Angelina Mango: “La vita è preziosa”

In merito alle contestazioni e allo scenario internazionale si è espressa, a modo suo, anche Angelina Mango che ha pubblicato un breve video dove persone che sventolano di tutto il mondo ballano e cantano la sua musica. Il suo commento è “La vita é preziosa”, un chiaro messaggio che sottolinea l’assurdità di tutte le guerre.