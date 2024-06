Nato a San Candido, in provincia di Bolzano, il 16 agosto del 2001, Jannik Sinner diventa a soli 22 anni il primo italiano della storia conquistare la posizione numero 1 nel ranking ATP. Un traguardo storico per tutto il movimento nostrano, per certi versi inimmaginabile. Il giovane azzurro è attualmente impegnato nel prestigioso torneo del Roland Garros, ed ha raggiunto il piazzamento per il contemporaneo ritiro per infortunio dalla competizione di Novak Djokovic.

Sinner numero 1 al mondo nel ranking ATP: è la prima volta per il tennis italiano. I precedenti

L’ATP ha introdotto nel 1973 la speciale classifica, e da allora solo in 28 sono riusciti a raggiungere la vetta. Ecco chi sono:

1. Serbia Novak Đoković 428

2. Svizzera Roger Federer 310

3. Stati Uniti Pete Sampras 286

4. Rep. Ceca Ivan Lendl 270

5. Stati Uniti Jimmy Connors 268

6. Spagna Rafael Nadal 209

7. Stati Uniti John McEnroe 170

8. Svezia Björn Borg 109

9. Stati Uniti Andre Agassi 101

10. Australia Lleyton Hewitt 80

11. Svezia Stefan Edberg 72

12. Stati Uniti Jim Courier 58

13. Brasile Gustavo Kuerten 43

14. Regno Unito Andy Murray 41

15. Romania Ilie Năstase 40

16. Spagna Carlos Alcaraz 36

17. Svezia Mats Wilander 20

18. Russia Daniil Medvedev 16

19. Stati Uniti Andy Roddick 13

20. Germania Boris Becker 12

21. Russia Marat Safin 9

22. Australia John Newcombe 8

23. Spagna Juan Carlos Ferrero 8

24. Austria Thomas Muster 6

25. Cile Marcelo Ríos 6

26. Russia Yevgeny Kafelnikov 6

27. Spagna Carlos Moyá 2

28. Australia Patrick Rafter 1