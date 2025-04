“Gigi e la forza di volontà”: il libro interattivo di Andrea Speranza sulle sfide ecologiche e sociali

Il broker Andrea Speranza si racconta in un’intervista in cui racconta l’impegno per la sua città Torre del Greco tra sfide ecologiche e adozioni di nuovi strumenti didattici. La questione ambientale è un argomento che sta diventando sempre più centrale nelle nostre vite e tutti noi siamo chiamati a riflettere sugli effetti dannosi del cambiamento climatico.

Andrea Speranza e la volontà di “Gigi”

In che modo possiamo dare il nostro contributo per sensibilizzare anche i più piccini? A raccontarcelo è Andrea Speranza, broker marittimo e fondatore della prima Start Up italiana entrata a far parte del Libro Digitale di Pechino.

Analizziamo il suo percorso professionale ricco di competenze che si concretizzano nella vita (oltre che nel lavoro): dopo essersi laureato in Scienze Politiche, sceglie di perfezionare e approfondire la sua formazione all’estero.

Grazie a una borsa di studio vinta alla Jiaotong University di Shangai, consegue un MBA (Master in Business Administration) e crea la sua innovativa Start Up.

Nel 2019 torna in Italia, soprattutto nella sua amata città natale Torre del Greco, in provincia di Napoli, dopo aver affrontato molteplici esperienze sul campo di sostenibilità ambientale e sociale. “La Start Up Zero Netto nasce in piena pandemia con la volontà di creare strumenti educativi innovativi per i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado” -ha dichiarato Speranza.

“Gigi e la forza di volontà”: un libro innovativo

Il format unisce libro cartaceo e piattaforma digitale: infatti “il libro tradizionale è lo strumento principale per la divulgazione dell’educazione e il digitale diventa mezzo di produttività. Una volta che il bambino acquisisce intelligenze emotive del protagonista passa sulla piattaforma digitale che gli permette di scrivere storie con la metodologia del role playing” ha affermato.

Speranza continua ad analizzare il suo innovativo format: “Oltre a una narrativa trasversale, che integra intelligenze emotive con sostenibilità ambientale, il libro ha più modalità di utilizzo, infatti, può essere letto, colorato e riscritto diventando un vero e proprio strumento di magia”

Il ruolo delle scuole

Poi una riflessione istituzionale: il sistema scolastico italiano, spesso oggetto di numerose critiche, ha assunto nel corso del tempo molte evoluzioni e miglioramenti, eppure “rimangono dei vuoti nelle attività didattiche, per questo voglio offrire strumenti che possano sostenere gli insegnanti per le progettualità di classe, potenziare i bambini nel loro sviluppo cognitivo e pensiero divergente” – così ha dichiarato il broker e scrittore.

Trama e curiosità del libro di Speranza

“Zero Netto” incentiva creatività e immaginazione e “Gigi e la forza di volontà” è il primo titolo del format “Libri Straordinari”. Di cosa tratta? E perché ha avuto un impatto così significativo?

Ad eliminare ogni dubbio e soddisfare la nostra curiosità è proprio l’autore stesso: “Attraverso una narrativa trasversale, il libro è incentrato su sostenibilità ambientale e sociale. Si parte dal concetto di rifiuto, che da oggetto solido urbano, viene trasportato da un punto di vista olistico: è il rifiuto che i bambini ricevono in senso di emarginazione e bullismo, tutto poi tende al senso di cooperazione”

Così Speranza ha presentato il suo libro, ma la curiosità è ancora molta: “Il personaggio principale è un piccolo granchio del litorale campano, affronta un viaggio alla scoperta degli esseri umani considerati individui negativi”.

“Questi strani uomini erano additati come causa dell’inquinamento della plastica e di altri rifiuti all’interno del mare. La situazione si ribalta e grazie all’amicizia di tre bambini, ritrova fiducia nel prossimo e nel futuro. Il protagonista acquista consapevolezza delle proprie forze e riesce a trarne idee geniali per risolvere il problema dell’inquinamento nel golfo di Napoli” conclude il fondatore di Zero Netto.

L’importanza della sensibilizzazione

Ormai siamo giunti alle conclusioni: quanto è importante il ruolo della sensibilizzazione? “Tale processo deve iniziare dai banchi di scuola, in modo da fornire una corretta informazione su ciò che ci circonda”.

Andrea Speranza ci mostra esempi concreti di come si possano coinvolgere bambini verso tematiche sociali e ambientali. Strabiliante come da un Libro rivolto ai più piccini, si possano scaturire riflessioni così profonde, in grado di influenzare i nostri comportamenti in maniera corretta e rispettosa.