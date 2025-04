Cannavaro ancora esonerato: la Dinamo Zagabria lo caccia dopo soli 3 mesi

La Croazia non si è rivelata fortunata per Fabio Cannavaro. Dopo la mancata conferma all’Udinese nella scorsa stagione e la decisione di ripartire dalla Dinamo Zagabria, la sua carriera da allenatore subisce un ulteriore stop: il campione del mondo 2006 è stato esonerato dal club dopo soli tre mesi dal suo arrivo in panchina, al termine di 14 partite complessive e 5 sconfitte.

Ufficiale, la Dinamo Zagabria esonera Fabio Cannavaro

Le tre sconfitte in campionato, che hanno fatto sprofondare la squadra a -8 dall’Hajduk Spalato, guidato da Rino Gattuso, sono state giudicate inaccettabili dalla dirigenza della Dinamo.

Oggi è arrivata la comunicazione ufficiale dell’esonero: “Da mercoledì, Fabio Cannavaro non sarà più l’allenatore della prima squadra della Dinamo.

Ha trascorso poco più di tre mesi sulla panchina del club Maksimir, guidando i Blues in 14 partite ufficiali e tre amichevoli. Vogliamo ringraziarlo sinceramente per il suo impegno straordinario, la sua dedizione e la sua cordialità, augurandogli il meglio per il suo futuro sia sportivo che personale”.