Incendio in un’azienda chimica a nord di Napoli, le autorità: “Tenete chiusi balconi e finestre”

Incendio nella zona ASI nei pressi di Caivano, una vasta nube di fumo nero si è alzata in cielo ed è visibile da tutta l’area a nord di Napoli.

Incendio nella zona ASI di Pascarola, Caivano

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 aprile 2025, nell’area industriale ASI di Pascarola, nel territorio del comune di Caivano. Le fiamme hanno avvolto un capannone di un’azienda specializzata nella produzione di solventi, mentre all’interno si trovavano circa settanta lavoratori.

L’allarme è scattato intorno alle 16:30, quando una densa colonna di fumo nero si è innalzata nel cielo, risultando visibile a chilometri di distanza e destando preoccupazione tra i residenti delle zone limitrofe. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Le autorità invitano a non uscire di casa

In seguito all’incendio, la commissione straordinaria che amministra il Comune di Caivano ha diramato un appello urgente alla cittadinanza, invitando i residenti a non uscire di casa e a mantenere chiuse porte e finestre per precauzione. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e valutando l’adozione di ulteriori misure a tutela della salute pubblica.

Al momento, non sono ancora note le cause che hanno scatenato il rogo né si hanno informazioni su eventuali feriti. Le forze dell’ordine, insieme ai tecnici specializzati, sono al lavoro per accertare l’origine dell’incendio e valutare i danni subiti dall’azienda e dall’ambiente circostante.

All’avviso del comune di Caivano si è accodata anche l’amministrazione comunale del vicino centro di Sant’Arpino.