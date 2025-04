Napoli in trincea, Conte vieta la presenza dei dirigenti agli allenamenti

Lunedì il Napoli affronterà l’Empoli. Una sfida che gli azzurri non possono sbagliare e per questo motivo Antonio Conte ha chiesto massima concentrazione e massimo rispetto a tutta la società azzurra, partendo dalle sedute di allenamento.

In giornata odierna infatti, Conte ha vietato la presenza della società sul campo di Castel Volturno, il gruppo squadra è “in trincea”. Per ritrovare concentrazione e fame di vittoria, per continuare la cavalcata sull’Inter.

E proprio la partita con i toscani è già nel mirino di Antonio Conte che, come rivelato dal direttore di Radio Kiss Kiss Valter De Maggio, vuole concentrazione massima da parte dei suoi e per questo motivo avrebbe ‘blindato‘ Castelvolturno. Come riferito dall’emittente campana, infatti, il tecnico salentino ha ordinato che ad assistere gli allenamenti potranno essere soltanto staff tecnico e calciatori. Sarà interdetto anche ai dirigenti l’accesso al terreno di gioco. L’obiettivo di Conte è dunque quello di costruire un bunker attorno alla propria squadra, con l’obiettivo di non creare un motivo di distrazione.