VIDEO/ Il fascino dei gioielli in corallo e turchese di Torre del Greco oggi in onda su Rai Due

Un servizio del TG2 Costume e società dedicato alla bellezza dei gioielli in corallo e turchese realizzati a Torre del Greco è andato in onda oggi 5 giugno alle ore 13.35 su Rai Due.

I gioielli in corallo e turchese made in Torre su Rai Due

Ancora una volta, le telecamere della Rai sono state a Torre del Greco per raccontare i segreti e le bellezze dell’artigianato artistico che rende quest’ultima la capitale mondiale del corallo. Ma nel servizio del TG2 si parla anche di turchese: una pietra dallo straordinario colore azzurro, ottima per creare gioielli di rara bellezza.

Quando si parla di fascino e gioielli non si possono ignorare le opere degli artigiani torresi, eredi della secolare tradizione: ma in particolare, la rubrica del Tg2 sottolinea quanto i monili realizzati utilizzando il corallo rosso ed il turchese siano particolarmente adatti proprio nel periodo estivo che si avvicina.

Il presidene Aucella: “È la pietra che sceglie cosa vuole diventare”

È Vincenzo Aucella, presidente dell’Assocoral, a spiegare la differenza tra corallo liscio ed inciso: “Il liscio è tutto ciò che servirà a realizzare un gioiello, una collana, un cabochon. L’inciso è la parte più artistica in cui l’artigiano deve interpretare la materia prima per far uscire qualsiasi tipo di disegno”.

Ma, come sottolinea lo stesso Aucella: “Molto spesso non decidiamo noi cosa deve diventare quell’oggetto ma è l’oggetto che ce lo dice: quindi se vogliamo realizzare una rosa, un corno di corallo o qualsiasi altra simbologia dobbiamo adattarci alla forma della pietra”. Intanto, le telecamere indugiano su alcune delle fasi di lavorazione delle pietre come il taglio, la bucatura, la garbatura.

Fiammetta De Simone: “Corallo e turchese per gioielli four season“

Ai microfoni di Rai Due l’imprenditrice Fiammetta De Simone spiega così il successo di questi gioielli: “In questo, la moda e le passerelle ci stanno fortemente aiutando: ormai il colore è sdoganato, pertanto coralli e turchesi sono assolutamente gioielli four season“.

Sono accessori che De Simone definisce “jolly” proprio per questo: “Sia su un outfit total white che su uno total black riescono a dare luminosità. È questo il punto di forza del gioiello: la capacità di dare carattere a chi lo indossa”. La parola d’ordine è “espressione di sè”, e questa intrinseca caratteristica delle materie prime rende i gioielli – si sottolinea nel servizio – richiestissimi dai buyer internazionali.

Accessorio ideale in tutte le occasioni

La giornalista Dorotea Gambardella non manca di notare che i gioielli in corallo e turchese hanno come punto di forza la versatilità, oltre che l’eleganza: adatti ad una giornata in spiaggia, ad un’uscita serale o ad un gala. Qualora non fossero state sufficienti le parole, però, sullo schermo scorrevano le riprese delle ragazze che indossavano magistralmente anelli, bracciali e collane realizzate in corallo e turchese, nella splendida cornice di Villa Balke affacciata sul mare. Il rosso e l’azzurro che illuminano qualsiasi abito, qualsiasi viso e donano classe e stile in un connubio tra arte e modernità.