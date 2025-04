La cifra pazzesca che stanzierà De Laurentiis per il mercato estivo del Napoli

Il Napoli si prepara a un mercato estivo 2025 che promette scintille, con una cifra stanziata che conferma le ambizioni del club partenopeo.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo a disposizione un budget di assoluto rilievo per rinforzare la rosa guidata da Antonio Conte, con l’obiettivo di competere ai vertici della Serie A e tornare protagonisti in Europa. Ma qual è la cifra esatta e come verrà utilizzata? Scopriamolo.

Un Tesoretto da 200 Milioni di Euro

Il Napoli è pronto a stanziare 200 milioni di euro per il mercato estivo 2025, una cifra che posiziona il Napoli tra le società più ambiziose del panorama calcistico italiano ed europeo, da investire su 6-7 calciatori.

De Laurentiis ha già speso 150 milioni nell’estate 2024 per acquisti di spessore come Buongiorno, Lukaku, McTominay, Neres e Gilmour, e sarebbe pronto a stanziare una somma superiore, per la prossima finestra di mercato.

Determinanti saranno gli introiti derivanti dalle cessioni di pezzi pregiati come Victor Osimhen (la cui vendita è stimata attorno agli 80 mln) e Khvicha Kvaratskhelia, che potrebbero fruttare in totale così 150 milioni di euro.

Questi fondi, uniti a una gestione finanziaria virtuosa (il bilancio 2024 ha chiuso con un utile di 63 milioni di euro), permetteranno al Napoli di operare con grande libertà sul mercato, senza la pressione di dover cedere ulteriori giocatori chiave.

Gli Obiettivi di Conte e Manna

Il direttore sportivo Giovanni Manna, in sinergia con Antonio Conte, ha delineato un progetto chiaro: costruire una squadra capace di competere su più fronti, con un occhio particolare al ritorno in Champions League. Manna ha ammesso la delusione per il mercato invernale 2025, ma guarda con ottimismo all’estate, quando i 150 milioni derivanti dalle cessioni di Osimhen (di fatto certa) e Kvaratskhelia saranno reinvestiti per rinforzare ogni reparto.

Conte punta a innesti di qualità che possano garantire continuità al suo 3-4-2-1, con particolare attenzione a giocatori versatili e fisicamente pronti per il calcio italiano.

Un Segnale di potenza

L’aumento del monte ingaggi, che passerà dagli attuali 84 milioni a circa 95-100 milioni di euro, è un ulteriore segnale della volontà di De Laurentiis di assecondare le richieste di Conte. Questo incremento permetterà al Napoli di attrarre calciatori di fama internazionale, alzando l’asticella delle ambizioni.

Il patron ha chiarito che il budget sarà quello di una “super potenza”, un messaggio diretto sia ai tifosi che alla concorrenza.

Prospettive per il futuro

Con una rosa il cui valore attuale si attesta a 355,55 milioni di euro (in calo rispetto ai 531,40 milioni di settembre 2024 a causa delle cessioni), il Napoli punta a recuperare terreno anche in termini di appeal sul mercato. La qualificazione alla Champions League, garantirà ulteriori risorse economiche e maggiore attrattiva per i top player.