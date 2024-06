ELEZIONI/ Scuole chiuse o trasferite, a Torre del Greco cambia l’ubicazione dei seggi: i dettagli

Seggi elettorali a Torre del Greco: in occasione delle imminenti elezioni europee dell’8 e 9 giugno cambia la collocazione di alcune sezioni a causa di istituti scolastici che si sono trasferiti ed altri che sono temporaneamente interessati da lavori di riqualificazione.

Lavori e trasferimenti, cambia la collocazione dei seggi elettorali

Una scuola è stata trasferita, un’altra è interessata da lavori di riqualificazione: cambia la collocazione di alcuni seggi in vista delle elezioni europee in programma sabato 8 e domenica 9 giugno. È quanto contenuto in due avvisi diramati dall’ufficio elettorale del comune di Torre del Greco a firma del dirigente Gaetano Camarda.

Il primo istituto è il Nautico Colombo, una volta ubicato nel complesso posto nella villa comunale Ciaravolo e oggi invece posto nei locali dell’ex Pretura di viale della Giustizia. Per questa ragione le sezioni elettorali numero 17, 18, 30 e 31 sono state così ripartite: le sezioni 17, 30 e 31 saranno trasferite al plesso Michele Sasso del comprensivo De Nicola-Sasso (in via monsignor Michele Sasso), mentre la sezione 18 sarà allocata presso la sede centrale della De Nicola-Sasso di corso Vittorio Emanuele.

Cambiano collocazione anche le sezioni numero 10, 11, 12, 13 e 14, di norma presenti nell’Ipsiam di corso Garibaldi, struttura oggi interessata da lavori di riqualificazione. Per tale motivo, come fa sapere l’ufficio elettorale, le cinque sezioni saranno operative nell’edificio scolastico D’Assisi del comprensivo Don Bosco-D’Assisi di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Di seguito il dettaglio di tutti i seggi con le loro nuove ubicazioni.

Come e quando si vota

Le elezioni europee si svolgono ogni cinque anni e permettono ai cittadini dell’Unione Europea di eleggere i membri del Parlamento Europeo. I seggi saranno aperti dalle ore 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Ogni elettore dovrà recarsi alla sezione indicata nella tessera elettorale che va portata assieme a un documento di identità0.

In caso di tessera esaurita, deteriorata o smarrita, va chiesto quanto prima un duplicato della stessa. Si vota barrando il simbolo della lista prescelta: è inoltre possibile indicare, facoltativamente, fino a tre preferenze per i candidati parlamentari, purché siano di sesso diverso. Non è quindi possibile votare tre uomini o tre donne.