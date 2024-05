FOTO/ Crollo al Centro Campania, gli aggiornamenti: non ci sono feriti. Cosa è successo

Sono bastati pochi minuti affinché il crollo al Centro Commerciale Campania non abbia causato feriti. Quando è giunta la notizia e sono cominciati a circolare video e foto dell’accaduto in molti hanno temuto che qualcuno si fosse fatto male, dato che di sabato sera il luogo è molto frequentato soprattutto da ragazzini.

Crollo di una parte della controsoffittatura al Centro Campania

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi e, intorno alle 22:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta presso il Centro Commerciale Campania. Lì hanno riscontrato il crollo di una porzione della controsoffittatura.

La security aveva avvertito rumori sospetti

Il cedimento è avvenuto nei pressi della piazza centrale del centro commerciale, facendo precipitare al suolo materiale edile e impianti vari. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti in quanto si è verificato quasi in orario di chiusura, quando la struttura era ormai vuota.

L’allerta è stata lanciata dal personale della security che, avendo avvertito rumori sospetti, aveva già provveduto a transennare l’area. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno lavorato per rimuovere le macerie pericolanti e mettere in sicurezza l’area.