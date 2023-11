Un albero di Natale sul cantiere del palazzo crollato a corso Umberto I a Torre del Greco. L’addobbo è spuntato lì dove lo scorso 16 luglio l’edificio è collassato su se stesso per delle cause che sono ancora in corso di accertamento. Soltanto per fortuna e grazie al caldo torrido non ci sono state vittime: quel giorno infatti le case erano quasi tutte vuote perché era domenica e gli abitanti erano al mare.

Un albero di natale sul cantiere del palazzo crollato a Torre del Greco

Un albero di Natale che sembra un polemica sottile, un messaggio tra le righe degli abitanti della palazzina crollata di corso Umberto I che a distanza di quattro mesi non hanno ancora una nuova sistemazione. “Tra poco più di un mese sarà Natale e noi non abbiamo una casa”, questo il senso dell’addobbo.

Un messaggio tra le righe rivolto al Comune

Gli inquilini ad oggi chiedono il sostegno dell’amministrazione, che ha già concesso una cifra fino a 3000 euro come massimale in base alle condizioni familiari. Una somma che per loro è insufficiente: vorrebbero più soldi, e dalle casse comunali. Dal proprio canto, il Comune sostiene che è intervenuto come poteva ricordando di avere speso circa un milione e 600mila euro per l’emergenza che ha interessato tutta la zona dopo il crollo, e incita gli sfollati a trovare un’altra soluzione abitativa. La palazzina era infatti di proprietà privata, gli inquilini possono disporre di reddito da lavoro. Sia il sindaco Luigi Mennella che l’assessore Antonio Ramondo hanno fatto un appello ai proprietari di appartamenti sfitti di non chiedere canoni troppi esosi. Più di questo è complicato immaginare ulteriori aiuti economici con i soldi pubblici.