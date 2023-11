Lucarelli prima di Catania-Turris: “I corallini sono garibaldini e aggressivi”

Domani alle ore 14:00 torna in campo la Turris che affronterà il Catania. I siciliani svoltare la stagione con il cambio d’allenatore. Infatti domani sulla panchina dei padroni di casa tornerà a sedersi Cristiano Lucarelli che oggi ha tenuto la canonica conferenza stampa pre partita. In casa corallina anticipiamo che non parlerà nessun tesserato per preparare al meglio la partita. Eventuali dichiarazioni arriveranno solo dopo la partita.

Le parole di Lucarelli prima di Catania-Turris

Il tecnico ex Ternana apre così la conferenza stampa: “Domani c’è la prova del rettangolo verde, mi aspetto almeno dal punto di vista emotivo un atteggiamento diverso. Ovviamente dal punto di vista tattico ho avuto poco tempo per trasferire tutte le informazioni, ma pensiamo che il lavoro fatto in questi giorni darà qualcosa di diverso caratterialmente e come approccio. Non so a che numero di presenze arriverò domani con il Catania come panchine, ma posso dire che ogni partita mi ha emozionato. Quando ho avuto la fortuna di fare l’allenatore di questa squadra è sempre stata un’emozione, in ogni gara”

Il commento sulla Turris: “L’atteggiamento della Turris anche nelle sconfitte è stato garibaldino e aggressivo. Sembrano propositivi con pressione alta, senza aver rinunciato al proprio credo. Le mie scelte saranno basate su quello che è stato fino ad oggi, non avendo avuto troppi giorni a disposizione. L’unica cosa che posso dire è che non ho mai guardato la carta d’identità quindi voglio creare una sana competizione in ogni ruolo a prescindere dallo storico e dall’età. Dalle mie parti si dice ‘chi ce l’ha più lungo se lo tiri’, starà ai ragazzi vivere nel modo giusto la competizione. L’allenamento è intenso se tutti sentono di avere la possibilità di essere titolari. Non sarà una partita facile per noi”.