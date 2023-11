Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore del Catania. L’ex tecnico della Ternana ha firmato un contratto che lo legherà al club etneo fino al 2026. Quello dell’ex bandiera del Livorno sarà la terza esperienza sulla panchina dei siciliani: Lucarelli ha infatti guidato la squadra rossoblu già nelle stagioni 2017/2018 e 2019/2020, per un totale di 70 partite. Il toscano verrà presentato alla stampa oggi alle 18 dal vice presidente ed amministratore delegato Vincenzo Grella. Nelle sue due precedenti avventure da allenatore del Catania, Lucarelli ha ottenuto in media 1,81 punti a partita. Una statistica di tutto rispetto che ha spinto i vertici societari a propendere per un suo ritorno.

UFFICIALE/ Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore del Catania

I rossoblu si trovano attualmente al 13esimo posto in classifica a quota 15 punti, in coabitazione con il Monopoli. La stagione non è partita sotto i migliori auspici, e l’andamento finora mantenuto di prestazioni e risultati è stato decisamente altalenante. Dopo le ultime due sconfitte subite da Potenza ed Audace Cerignola, la società etnea ha così deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Luca Tabbiani, affidando temporaneamente la gestione tecnica della squadra al responsabile dell’under 19 Michele Zeoli, tornato poi regolarmente a ricoprire il suo ruolo dopo l’arrivo di Lucarelli. Le prossime due partite in programma vedranno il Catania impegnato contro la Turris (sabato 18 con calcio d’inizio alle 14) e Giugliano (il 26 novembre), prima della partita di Coppa Italia contro il Crotone, che si disputerà il 29 novembre allo stadio Angelo Massimino.