Manca ancora l’acqua a Torre del Greco, mezza città a secco per 8 ore: il motivo

La GORI con un comunicato uscito pochi minuti fa ha annunciato che ci sarà un nuovo intervento sulla rete idrica del Comune di Torre del Greco. Dunque è previsto un mancamento dell’acqua o un abbassamento della pressione idrica dalle ore 20:30 di giovedì 23 novembre 2023 alle ore 06:30 di venerdì 24 novembre 2023.

Mancanze acqua a Torre del Greco 23 e 24 novembre: in quali strade

Di seguito tutti i tratti stradali coinvolti e le zone in cui si potranno riscontrare problemi con l’acqua nelle date precedentemente indicate:

CORSO CAVOUR

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI

LARGO FONTANA

LARGO PALOMBA

VIA AGNANO

VIA ALDO MORO

VIA CAPPUCCINI

VIA CHE CONDUCE ALLA MARINA

VIA CHIAZZOLELLE

VIA CHIUMERA

VIA CIRCUMVALLAZIONE

VIA CROCIFISSO

VIA DEGLI ARTISTI

VIA DEI GIACINTI

VIA DELL’INDUSTRIA

VIA DUCA LECCO DE GUEVARA

VIA ETNA

VIA FONTANA

VIA FRIULI

VIA GAETANO DE BOTTIS

VIA GIOVANNI XXIII

VIA GIUSEPPE BENEDUCE

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA GURGO

VIA LITORANEA

VIA MARTIRI D’AFRICA

VIA MONTAGNELLE

VIA MONTE SOMMA

VIA MONTEDORO

VIA NAZIONALE

VIA PONTE DELLA GATTA

VIA SALZANO

VIA SANTA MARIA LA BRUNA

VIA SCAPPI

VIA TORRETTA FIORILLO

VIA VILLA PROTA

VIA VULCANO

VIALE EUROPA

VIALE FRANCESCO BALZANO

VICO FONTANA

VICO I ABOLITOMONTE

VICO II ABOLITOMONTE

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

*VIA MONTEDORO, dal civico 2 al civico 30.

Perché Gori sta facendo i lavori

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Le attività di manutenzione si svolgeranno nelle fasce orarie di minor bisogno, generalmente nelle ore notturne, in modo alternato su limitate zone del territorio, al fine di limitare al massimo i disagi per la cittadinanza. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.