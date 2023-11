Durante la dodicesima puntata di Turris Live (il programma di Vesuvio Live dedicato al mondo corallino presentato da Michele Massa e Stefano Esposito e che va in onda ogni lunedì alle ore 20:30 sui canali social), tra gli ospiti della trasmissione c’era anche lo storico calciatore della Turris, Cosimo Scardino: bandiera dei corallini negli anni 80, eternamente ricordato con il sorriso da tutti i tifosi della Turris per le sue giocate da calciatore di categoria superiore.

Le parole di Cosimo Scardino a Turris Live

Scardino ci parla del momento della squadra dal suo punto di vista: “La squadra l’ho vista spesso e sinceramente mi aspetto qualcosa di più. C’è qualche meccanismo da rimodellare e qualche difensore forse sta pagando una brutta condizione. Ma l’importante in questo momento è che i tifosi stiano vicini viste le tante difficoltà. Me lo auguro e conoscendoli lo faranno sicuramente, come l’hanno fatto con me in casa e fuori. Avere 2/3 mila tifosi di Torre del Greco che ci seguivano era un’emozione unica. Credo che la squadra a livello tecnico può risorgere”.

“Sabato l’ho vista male a Catania e non mi è piaciuta molto, nonostante la sconfitta nel finale. Invece contro il Monopoli l’avevo vista bene. Ma dalla Turris con i giocatori che ha mi aspetto molto di più” – ha continuato.

Il parere di Scardino su Bruno Caneo

Argomento che tiene banco è sicuramente quello sul tecnico Bruno Caneo. Queste le parole dell’ex corallino: “Caneo lo conosco, è una persona intelligente e preparata che può dare tanto al calcio. Il problema non è lui. Torre è una grandissima piazza, tra le più belle della Serie C, dunque è anche difficile sotto certi aspetti. Addentrarsi in una situazione tecnica, tattica e dirigenziale non è facile e serve un gran carattere per uscirne fuori. Bisogna dare fiducia e tempo a Caneo. Il problema è che la Turris non ha né tempo e né possibilità di dare opportunità a nessuno. Mi auguro che si trovi un compromesso e che possa uscire fuori da questo momento”.

Il ricordo della sua Turris

Con Scardino chiudiamo la splendida chiacchierata ritornando alla Turris dei suoi tempi: “Il mio cuore è per sempre corallino, c’è poco da fare, e non cambierà per nessuno. Rivedere un Liguori strapieno come ai miei tempi, con minimo 5 mila persone: questo è il mio grande augurio. Ho splendidi ricordi, i tifosi erano la nostra arma in più, ci seguivano ovunque. Poi quando rivedo alcune foto del passato mi emoziono sempre“.