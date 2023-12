La Ciaramella Car Service è un’azienda specializzata nella vendita di pneumatici. Nata nel 2019, è stata fondata da Alessandro Ciaramella, Rita Angela Ciaramella, Gaia Del Re e Domenico Magliulo. Alessandro, giovane laureando in Giurisprudenza dotato di spiccate capacità comunicative ed imprenditoriali, ci ha raccontato l’affascinante percorso intrapreso quel 5 agosto 2019, quando “in sella ad una Vespa” notò i locali situati in Corso Vittorio Emanuele 32, a Torre del Greco, che sarebbero poi diventati la sede dell’attività.

Ciaramella Car Service: cura del cliente, rapporto qualità-prezzo, velocità di servizio

“La vendita di pneumatici è il primo ramo della nostra azienda. Nasciamo per questo: mio nonno è stato il capostipite dei gommisti di Torre del Greco, ce l’abbiamo nel sangue. In società siamo in quattro: io e mia sorella Rita Angela, Gaia e Domenico, che lavora qui con noi”.

Papà Pasquale è il responsabile tecnico dell’azienda: “Il primo compito è stato quello di far avvicinare a noi tutta la clientela che era già legata a lui. Non è stato difficile avendolo in squadra: è una vera e propria calamita per le persone. Ci sono clienti che passano intere giornate qui solo per il piacere di godere della sua compagnia. È un maestro nel prendersi cura di loro, ha una capacità di costruire rapporti umani sempre più difficile da trovare in giro, ti fa sentire a casa”.

Cura del cliente, rapporto qualità-prezzo, velocità di servizio. Questo è il segreto della Ciaramella Car Service: “Ci teniamo ad offrire un’attesa comoda a chi ci sceglie: per questo ci occupiamo di tutto, dalla presa in consegna del veicolo fino alla riconsegna dello stesso. Il nostro obiettivo è quello di offrire sempre più strumenti al consumatore: in tal senso oltre alla vendita degli pneumatici offriamo anche servizi di meccanica leggera ed autonoleggio. In futuro vogliamo diventare un centro auto a tutto tondo”.

Non solo cambio gomme, dunque: “Affiancare all’attività di gommisti altre professioni è sicuramente un azzardo, e comporterà un carico di lavoro maggiore, ma non ci spaventa. Vorrei che la Ciaramella Car Service arrivasse a diventare uno dei primi centri auto completi del territorio”.

Sulla politica dei prezzi: “Ci atteniamo molto a quello che è il regime della concorrenza circostante. Ci teniamo a mantenere i prezzi più bassi possibile per venire incontro alla nostra clientela. A volte diventa una vera e propria sfida poiché lo pneumatico è composto anche di petrolio, fumo nero, terre rare, e per questo è suscettibile agli sbalzi di quotazioni del mercato”.

Ciaramella Car Service, non solo Bridgestone e Michelin

“Bridgestone, Michelin e Nexen sono le tre aziende con cui abbiamo rapporto diretto e con le quali collaboriamo di più. Lavoriamo anche con referenze leggermente più economiche ma di qualità alta come Firestone, Hankook, Toyo e Nexen, finanche con terze linee per accontentare ogni richiesta ed esigenza della platea“.

“Ci occupiamo di autovetture, motoveicoli e furgonati fino alle 35 tonnellate: a loro riusciamo a fornire una gamma di servizi completa. Lavoriamo anche con aziende, non solo con privati: concessionarie, compagnie di noleggio convenzionate (ALD, Alphabet, Leasys su tutte). Inoltre abbiamo un servizio di pronto intervento operativo dalle 7,45 del mattino fino alle 21 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato siamo operativi dalle 7,45 alle 14,30”.

“La dignità dei nostri dipendenti è di fondamentale importanza per noi”

“Siamo un’azienda che tiene particolarmente alla dignità dei nostri dipendenti. Attualmente abbiamo quattro figure professionali inquadrate a tempo pieno, ma siamo alla ricerca anche di altri profili da inserire. Le persone che lavorano con noi godono di tutti i diritti previsti dalla legge, sono il fulcro della nostra attività e vogliamo che si sentano parte della nostra famiglia”.

Quanto è importante la sicurezza sul lavoro: “La nostra attenzione circa la sicurezza sui luoghi di lavoro è costante: abbiamo seguito tutti i corsi antincendio e di primo soccorso, utilizziamo occhiali e cuffie protettive e siamo sempre vigili su tutto quello che concerne l’aggiornamento delle procedure che mettano al riparo dai rischi del mestiere”.

A Natale un’offerta imperdibile: “Per il periodo natalizio lanceremo un ‘prezzo-fiera’: organizzeremo la vendita del prodotto combinandola direttamente con gli appuntamenti. Ciò vuol dire che al momento del preventivo fisseremo anche la data del montaggio, con l’obiettivo di fornire il prezzo più basso”.

La Ciaramella Car Service rappresenta una garanzia in termini di qualità, attenzione al cliente, servizi offerti e prezzi. Gentilezza e competenza al servizio del consumatore, da sempre.

081-18161044

ciaramellacarservice@gmail.com

Alessandro Ciaramella: 345-2576524

Domenico Magliulo: 334-5266606

Pasquale Ciaramella: 333-3036926