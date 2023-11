Meno rifiuti in plastica per i brindisi di Natale: l’AEC lancia il “bicchiere intelligente”

Un bicchiere intelligente contro le tonnellate di rifiuti che vengono generate durante i brindisi natalizi: è l’idea lanciata dall’AEC che ha ottenuto il patrocinio del comune di Torre del Greco.

L’iniziativa sarà presentata in Villa Comunale Vincenzo Ciaravolo il 2 dicembre in concomitanza alla presentazione del Villaggio di Babbo Natale, con la quale andrà avanti in sinergia per tutto il mese di dicembre.

Un bicchiere intelligente contro i brindisi “inquinanti”

Il progetto dell’Associazione Eco Culturale parte dai tristi dati sull’inquinamento: gli articoli di plastica monouso rappresentano circa il 32,94% del totale dei rifiuti marini (inclusi gli articoli non di plastica) presenti sul fondo del Mediterraneo. I più comuni articoli monouso in plastica ritrovati durante programmi di censimento risultano essere bottiglie e bicchieri per bevande. Dai dati Ismea relativi al 2019, l’Italia si conferma al terzo posto nella classifica mondiale, dopo Messico e Thailandia, per l’utilizzo di plastica monouso.

Un problema non lontano da noi: come fa notare l’AEC, nel mese di dicembre – in particolare in concomitanza delle giornate dell’8, 24 e 31 dicembre – con l’intensificarsi dei brindisi natalizi in strada aumenta a dismisura l’utilizzo di bicchieri monouso in plastica, che non sempre vengono poi smaltiti nel modo corretto. Nasce da qui l’idea di un contenitore riutilizzabile e lavabile che verrà fornito da una rete di esercizi commerciali del centro di Torre del Greco che hanno aderito all’iniziativa.

Collezionabile, riutilizzabile e con i simboli cittadini

Il progetto prevede l’immissione in circolo di circa 2000 bicchieri in polipropilene, lavabili e riutilizzabili. Saranno forniti da una rete di pub, vinerie, bar ed altri esercizi di somministrazione che hanno aderito all’iniziativa al costo di cauzione di 1 euro: alla fine, il bicchiere potrà essere riconsegnato anche in un esercizio commerciale diverso, sempre tra quelli che hanno aderito all’iniziativa, e che saranno contraddistinti da un adesivo ed il costo di 1 euro sarà quindi restituito al consumatore.

Il bicchiere è decorato con le immagini stilizzate della città di Torre del Greco e con grafiche che sensibilizzano al rispetto dell’ambiente: un prodotto utilizzabile anche per occasioni future nonché collezionabile perché saranno realizzati con diversi motivi grafici. Sul bicchiere intelligente è presente un QR Code, collegato al sito dell’AEC, dal quale sarà possibile ottenere informazioni sui progetti dell’associazione torrese ed in particolare sulla quantità di bicchieri di plastica che – grazie all’iniziativa – eviteranno di essere dispersi nell’ambiente.

Bicchiere intelligente: meno plastica nelle zone della movida

Le zone interessate dall’iniziativa saranno quelle più frequentate dalla “movida natalizia” torrese: Corso Vittorio Emanuele, Via Vittorio Veneto e Via Roma. “AEC ama la natura ed è profondamente preoccupata per l’inquinamento causato dalla crescente produzione di plastica monouso. L’idea può cambiare la prospettiva dell’uso della plastica monouso e potenzialmente può cambiare il destino del pianeta” scrivono i rappresentanti dell’associazione.

Ed aggiungono: “Il concetto di bicchiere è semplice ma geniale: un bicchiere intelligente composto da materiali eco-sostenibili e resistenti con la possibilità di essere riutilizzati. Gli utenti potranno riutilizzarlo non solo nelle giornate celebrative celebrative d’inverno, (8 Dicembre, 24 Dicembre, 31Dicembre) ma anche in giorni feriali o festivi, riducendo così la produzione complessiva di rifiuti”.