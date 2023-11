Torre del Greco senza acqua, continua il disservizio: cosa è successo e perché dura molto

Ancora disagi riguardanti la mancanza d’acqua per i cittadini di Torre del Greco, ed ancora una volta a causa di guasti improvvisi dovuti ad un’assoluta inadeguatezza della rete idrica cittadina. Una vasta parte della città è infatti senza acqua dalla serata di ieri: Gori aveva inizialmente comunicato che i lavori sarebbero terminati entro le 12 di oggi, ma nell’ultimo aggiornamento si legge che il ritorno alla normalità è previsto per le ore 18:00.

Manca ancora l’acqua a Torre del Greco: cosa è successo

Le continue mancanze d’acqua a Torre del Greco, quando non sono dovute a lavori programmati, sono dovute ad una rete idrica vecchia e caratterizzata da perdite e rotture. Un’infrastruttura inadeguata, probabilmente in origine costruita male e che oggi mostra tutti i suoi limiti. È proprio in questa direzione che vanno gli investimenti di Gori per la riduzione delle perdite idriche, un progetto per cui sono stati stanziati 50 milioni di euro. Finché non saranno completati tali lavori in tutta l’area dove Gori è la società che gestisce il servizio idrico, i guasti saranno sempre numerosi.

Zone interessate e durata del disservizio

Le zone interessate dal disservizio odierno sono le seguenti:

CORSO AVEZZANA

CORSO UMBERTO I

CORSO VITTORIO EMANUELE

CUPA MARESCA

PIAZZALE CESARE BATTISTI

TRAVERSA AVEZZANA

TRAVERSA II DI VIA DIEGO COLAMARINO

TRAVERSA II DI VIA INCISORI

VIA ANZIO

VIA CIRCUMVALLAZIONE

VIA DEI CARPENTIERI

VIA DEI NAVIGANTI

VIA DEI PESCATORI DI SPUGNE

VIA DEL CORALLO

VIA DIEGO COLAMARINO

VIA FIORILLO

VIA I MAGGIO

VIA MONSIGNORE FELICE ROMANO

VIA NAPOLI

VIA NUOVA TRECASE

VIA PONZA

VIA PURGATORIO

VIA ROMA

VIA SALVATOR NOTO

VIA SAN GIOVANNI BATTISTA

VIA SEGANTINI

VIA TEATRO

VIA VALLE D’AOSTA

VIALE DEGLI INCISORI

VICO DEL POZZO

VICOLO CIRILLO

VICOLO I DEL POZZO

VICOLO I DIEGO COLAMARINO

VICOLO II DEL POZZO

Tutte le relative traverse

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 18:00 di giovedì 30 novembre 2023. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.