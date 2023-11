Lavori urgenti, a Torre del Greco mancheranno acqua e corrente: fino a quando

Nella giornata del 5 dicembre 2023 a Torre del Greco mancheranno l’acqua e la corrente: sono, infatti, in programma lavori di manutenzione che comporteranno la sospensione dell’erogazione idrica e dell’energia elettrica.

Mancheranno acqua e corrente a Torre del Greco: fino a quando

Al Comune sono giunte alcune segnalazioni in merito agli interventi che, dalla prossima settimana interesseranno il territorio, causando l’interruzione momentanea dei servizi idrici ed elettrici che, tuttavia, dovrebbe risolversi nel giro di poche ore.

In primo luogo, la E-distribuzione ha annunciato l’avvio di interventi urgenti di manutenzione presso la cabina primaria di Ercolano per i quali verrà interrotta la fornitura di energia elettrica anche in diverse zone di Torre del Greco nella giornata di martedì 5 dicembre dalle 00:30 alle 7:30. Nell’allegato è possibile consultare l’elenco di tutte le strade interessate dal disservizio, comprese quelle di Portici ed Ercolano.

La comunicazione giunta da Gori, invece, riguarda un intervento sulla rete idrica che comporterà mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 22 di martedì 5 dicembre fino alle ore 8 di mercoledì 6 dicembre.

Di seguito le strade interessate dal guasto:

CORSO AVEZZANA

CUPA DEI CAMALDOLI

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

VIA AGOSTINO BRANCACCIO

VIA CAPPUCCINI

VIA CAVALLO

VIA CIMAGLIA

VIA CIRCUMVALLAZIONE

VIA DEGLI ARTISTI

VIA DELL’ATLETICA

VIA DUCA LECCO DE GUEVARA

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA IGNAZIO SORRENTINO

VIA MAZZINI

VIA PEZZENTELLE

VIA SANT’ELENA

VIA SEDIVOLA

VIA TIRONCELLI

VIA VITTORIO VENETO

VIALE UNGHERIA

VICO D’ORLANDO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE.

“L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti” – si legge nella nota di Gori.