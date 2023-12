Immacolata di Torre del Greco, Vesuvio Live trasmetterà la diretta anche quest’anno

Torre del Greco pronta a festeggiare l’Immacolata e Vesuvio Live trasmetterà in diretta l’evento anche per l’edizione 2023: si parte il 7 dicembre con la “girata” del carro.

Immacolata di Torre del Greco in diretta su Vesuvio Live

Un’evento che catalizza l’attenzione dei torresi residenti nella città del corallo e di quelli sparsi nel mondo: ma che, nel corso degli anni, ha saputo affascinare tante persone che l’hanno conosciuta soltanto attraverso le dirette streaming. L’Immacolata di Torre del Greco è un evento di fede, cultura e storia capace di emozionare ben al di fuori dei confini cittadini. Una processione che coinvolge l’intera comunità nel portare avanti il voto del 1861, quando secondo la tradizione popolare, l’antica statua dell’Immacolata venerata nella chiesa di Santa Croce avrebbe fermato la lava del Vesuvio che minacciava di distruggere, ancora una volta, la città.

Da allora, ogni 8 dicembre, la Madonna viene portata in trionfo su un carro per le vie di Torre del Greco: un rito che si tramanda da generazioni e non accenna a perdere di fascino e memoria. Una festa che entusiasma anche i torresi non più residenti ai piedi del Vesuvio, gli emigrati, i fuorisede, ma anche i marittimi – e la città ne sforna tantissimi – che si trovano in navigazione in questo periodo. Tantissimi fedeli (e non) che da anni riescono a seguire l’attesa processione, grazie alla tecnologia, dalle pagine social di Vesuvio Live.

La festa in streaming: il programma completo

Un pensiero a parte per gli anziani e gli ammalati: sono numerose le testimonianze di quanti, pur vivendo a Torre del Greco e magari proprio sul percorso del carro trionfale, sono costretti in casa o al letto da acciacchi e stanchezza. In questi anni, le potenzialità offerte da internet sono state messe anche a loro disposizione grazie a Vesuvio Live e ad una rete di sostenitori e partner commerciali che, anche per questo 2023, renderanno possibile la trasmissione in diretta streaming di tutta la processione dell’Immacolata e degli eventi che precedono l’uscita del carro.

Così come fu fatto nell’edizione del 2022, sarà possibile seguire le immagini della festa anche sui social, in particolare sulla pagina Facebook più seguita della città, Torre del Greco Vesuviolive.it e dalla Smart TV, con l’app YouTube, collegandosi al canale Vesuvio Live.

Questo il programma delle trasmissioni:

Giovedì 7/12 Ore 14.00 – Girata del carro

Dalle ore 19.00 circa fino a orario da definirsi – Celebrazione Eucaristica, Buonanotte a Maria, Carricielli, Scala Santa

Venerdì 8/12 Ore 8.30 – Messa dei portatori

Ore 10.00 – Processione

QUESTO È IL LINK DOVE SARÀ POSSIBILE SEGUIRE LA DIRETTA