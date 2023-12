Sandro Orlando, consigliere Assocoral: “C’è una simbiosi tra il corallo e l’Immacolata”

Sandro Orlando, consigliere Assocoral, è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Immacolata Online” promossa dalla redazione di Vesuviolive.it, che si è tenuta lunedì 4 dicembre al Palazzo Baronale di Torre del Greco. L’intento è stato quello di sottolineare lo stretto legame tra due simboli della città di Torre del Greco: il culto dell’Immacolata e la lavorazione di coralli e cammei.

Orlando: “L’Immacolata e il corallo in simbiosi”

La preziosa statua dell’Immacolata che tra pochi giorni girerà per le vie del centro di Torre del Greco su un carro trionfale ha una storia fatta di devozione e legame con il territorio. Esso si è espresso nei secoli con la preghiera dei fedeli ma anche con atti di donazione di beni e gioielli: nel 1954, nel centenario della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione, la statua custodita in Santa Croce fu incoronata ed arricchita di gioielli. Furono i torresi, a circa 10 anni dalla fine del disastroso conflitto mondiale, ad elargire i pochi beni che avevano per onorare la loro protettrice: tra essi, anche gioielli in corallo e cammei dei quali la città era nota per la pesca e la lavorazione.

Orlando, consigliere dell’Assocoral, l’associazione che unisce le aziende di corallo e cammeo torresi, ricorda quanto questi prodotti siano legati al culto dell’Immacolata: “La statua della Madonna è ricca di monili e prodotti in corallo e cammei: essa è il simbolo di questa simbiosi. Attraverso le nostre esperienze sul territorio produciamo poi i gioielli, che sono espressione stessa di quanto di bello possiamo fare nella nostra categoria”.

Corallo, uno dei simboli del carro 2023

Non è un caso se il carro trionfale di quest’anno vestirà, seppur simbolicamente, il corallo. Nell’idea degli artisti rappresenta una barca con la quale Maria Immacolata attraversa le strade cittadine. la costruzione è ornata con tre simboli della città di Torre del Greco: la roccia del Vesuvio, i fiori ed appunto il corallo.

Una simbiosi testimoniata quindi anche in quella che è stata spesso definita “catechesi itinerante”: il carro trionfale, carico di simboli religiosi e sacri, che si intrecceranno con una delle più importanti risorse per l’arte e l’economia cittadina.