Una conferenza stampa a pochi giorni dalla processione dell’Immacolata a Torre del Greco: l’incontro organizzato da Vesuvio Live si è tenuto a Palazzo Baronale ieri 4 dicembre. “Immacolata On Line: tra fede, cultura e marketing territoriale“, il titolo scelto per l’evento che è stato occasione per presentare il programma del giornale on line per la trasmissione in streaming degli eventi legati alla festa dell’8 Dicembre e alle manifestazioni che la precedono, il giorno 7 Dicembre.

Conferenza stampa per l’Immacolata: la processione trasmessa in diretta

In vista della processione dell’Immacolata di Torre del Greco che Vesuvio Live trasmetterà in diretta streaming sui suoi canali social e sul suo sito web, la testata on line ha organizzato una conferenza stampa di presentazione dell’evento che si è tenuta ieri mattina 4 dicembre 2023 nella sala consiliare di Palazzo Baronale, sede del comune. Un appuntamento ormai tradizionale per il quotidiano che da anni consente ai corallini che si trovino a qualsiasi latitudine del pianeta di ammirare il carro dell’Immacolata che sfila per le strade della città e tenere cosi salda l’appartenenza alle proprie radici. Alla conferenza stampa hanno assistito anche una delegazione di studenti dell’Istituto “Degni” di Torre del Greco ed una rappresentanza di portatori del carro.



Nelle ultime edizioni la trasmissione in diretta durò complessivamente più di 8 ore e raggiunse oltre 1 milione di visualizzazioni, arrivando in tutti i continenti e dando una grande mano alla promozione della città di Torre del Greco. La conferenza ha visto gli interventi delle istituzioni civiche e religiose della città e la presenza delle forze attive economicamente e socialmente sul territorio, in una visione che è andata oltre la celebrazione religiosa, accendendo i riflettori sull’importanza degli eventi, anche quelli legati alla fede, nella promozione e nel marketing del territorio di Torre del Greco.

Sindaco Mennella: “Ho ricevuto testimonianze da tutto il mondo”

In particolare il sindaco Luigi Mennella ha voluto ricordare i messaggi ricevuti da ogni parte del mondo, in particolare New York, Australia e Nuova Zelanda di persone che seguivano l’Immacolata con grandissima emozione attraverso VesuvioLive. Il Sindaco si è poi fatto carico di promuovere la richiesta già inoltrata di rendere la festa dell’Immacolata patrimonio dell’Unesco. Un’iniziativa che – sottolinea ancora il primo cittadino – è in linea con le priorità di questa amministrazione che ha come punto di riferimento il turismo, in particolare quello religioso.

Don Giosuè: “La Rai sarà in chiesa: grazie agli ‘echi’ dello streaming”

Anche il parroco di Santa Croce, don Giosuè Lombardo, ha ricordato i numerosi messaggi ricevuti negli anni dai fedeli torresi sparsi nel mondo. Il parroco ha poi annunciato l’attenzione per la manifestazione torrese anche da parte della Rai, che in questi giorni è in Basilica per realizzare un servizio dedicato all’Immacolata di Torre del Greco, dando merito di questa risonanza a livello nazionale anche alle trasmissioni in diretta streaming che Vesuvio Live porta avanti da anni.

Palomba, presidente Federalberghi: “Tutti parlano di turismo, noi ci viviamo”



A margine della conferenza stampa, la presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio, Adelaide Palomba, ha spronato i responsabili delle istituzioni a proseguire sul percorso di promozione turistica intrapreso, con la speranza di poter vedere risultati migliori in futuro: “Tutti ormai parlano di turismo, ma noi che viviamo tutti i giorni a contatto con questa realtà abbiamo il polso ed i numeri della situazione: essi dicono che l’indotto è ancora povero“.

Una situazione che, secondo la presidente, accomuna le città del vesuviano: “Torre del Greco, Ercolano, Torre Annunziata, sono realtà che hanno fortissime tradizioni religiose ed importanti eventi legati alla fede, ma è necessario che essi escano fuori dai confini cittadini per creare un vero vantaggio al turismo. In particolare, a Torre del Greco c’è anche il santo, Vincenzo Romano, che non va dimenticato: siamo ottimisti e crediamo che si possa fare tanto sulla strada appena intrapresa”.

Assocoral, Orlando: “Immacolata, simbiosi tra corallo e territorio”

Sandro Orlando, consigliere dell’Assocoral, l’associazione che unisce le aziende di corallo e cammeo torresi, ricorda quanto questi prodotti siano legati al culto dell’Immacolata: “La statua della Madonna è ricca di monili e prodotti in corallo e cammei: essa è il simbolo di questa simbiosi. Attraverso le nostre esperienze sul territorio produciamo poi i gioielli, che sono espressione stessa di quanto di bello possiamo fare nella nostra categoria”.

Luigi Sammarco e la tunica “prodigiosa”

Luigi Sammarco, consulente creditizio e filantropo, tra i sostenitori del progetto Immacolata On Line, ha sottolineato quanto gli aspetti legati alla fede siano essenziali nella vita quotidiana: “Dimensione spirituale e materiale cercano l’equilibrio: senza di esso non riusciamo a generare la pace, intesa in senso ampio: quella cosa che rende più corta la strada del perdono”. Per l’occasione, Sammarco ha esposto in sala consiliare un’antica tunica che, secondo la tradizione popolare, rivestiva un crocifisso portato in penitenza da contadini pugliesi a Torre del Greco presso un’edicola votiva.

I torresi sarebbero venuti in possesso dell’indumento, e attribuendovi poteri prodigiosi, lo avrebbero fatto girare di famiglia in famiglia, fino a perderne le tracce: un lavoro di ricerca finanziato dallo stesso Sammarco avrebbe reso possibile il recupero e l’esposizione della preziosa tunica.

Langella: “Immacolata, figura inclusiva”

Il consigliere comunale Michele Langella pone l’accento sull’inclusività della figura dell’Immacolata in una città storicamente divisa in centro e periferia: “Torre del Greco è segnata da una divisione territoriale che non dobbiamo nascondere, ed essa viene acuita talvolta dalla stessa politica: ad esempio, in questi giorni, l’idea di concentrare le luminarie natalizie nel centro cittadino escludendo ampie aree periferiche. Ma il miracolo dell’Immacolata è proprio questo, unire la città in un unico corpo, sotto il suo manto protettivo”.

Ma anche nella fede la città del corallo è, almeno formalmente, divisa: “Torre del Greco vanta 16 comunità ecclesiastiche, ognuna con il suo momento di festa: bisogna dare voce a queste realtà per costruire quel turismo religioso che possa partire dalle feste di quartiere per poi sfociare negli eventi clou legati a San Vincenzo Romano e all’Immacolata”.

Serpe: “Il rientro del carro, emozione unica”

Rinnova il suo appoggio all’iniziativa anche Francesco Serpe del Centro Formazione Athena, per il secondo anno main sponsor dell’evento streaming che porterà l’Immacolata On Line: “Ogni anno nelle vite di ciascuno succedono cose che ci fanno sentire di affidarci all’Immacolata“. E sottolinea il personale legame con uno dei momenti più sentiti della processione: “Il rientro del carro è qualcosa di particolarmente emozionante, come se tutti noi accompagnassimo con la mano il carro a conclusione della festa rinnovando la nostra richiesta di protezione”.