Sta per entrare nel vivo la festa dell’Immacolata a Torre del Greco: la cittadinanza già nella tarda mattinata di oggi, 7 dicembre, si è riunita nella Basilica di Santa Croce per assistere ad uno dei momenti più sentiti ed emozionanti della ricorrenza, ovvero la tradizionale Girata del Carro, trasmessa da Vesuviolive.it che seguirà in diretta anche la processione dell’8 dicembre.

Immacolata, a Torre del Greco l’emozionante Girata del Carro

In una chiesa gremita di persone, la tradizionale Girata è stata preceduta dalla Santa Messa. Tanti i fedeli torresi giunti all’interno della Basilica per assistere ad una delle celebrazioni più toccanti per l’intera comunità corallina: quella che dà il via alla grande festa dedicata alla Vergine.

Come da tradizione, il carro trionfale su cui la statua della Madonna verrà portata in processione l’8 dicembre, è stato portato in spalla da un gruppo di portatori, per spostarlo dalla navata destra della Basilica a quella centrale, con la parte anteriore rivolta verso l’uscita dalla Basilica.

Dopo il suono della campanella, alle 14 in punto il Carro è stato trasportato tra gli applausi della platea ma anche abbracci e lacrime, al suon di “viva Maria”.

“Trascorriamo questa ora di grazia, per entrare in questo giorno che per noi non è segnato dalle lancette dell’orologio ma dai battiti del cuore. Giorno di luce, grazia, speranza e vita. Giorno della nostra Mamma Celeste” – queste le parole di don Giosuè Lombardo.

“Salutiamo i fratelli e le sorelle provenienti da diverse parti d’Italia, i marittimi. So che vivete questo momento con struggente nostalgia, guadagnate con il sudore della fronte il pane per i vostri cari. Mi avete raccomandato la preghiera per le vostre famiglie, i vostri figli, i vostri colleghi di lavoro. Ringraziamo anche i moderni mezzi di comunicazione che abbattono lo spazio e il tempo. Un saluto anche agli anziani e agli ammalati”.

Processione dell’Immacolata 2023 a Torre del Greco: come seguirla in diretta

Vesuviolive.it, in collaborazione con Immacolata On Line, trasmetterà tutta la processione in diretta a partire dalle ore 8.30 fino al termine, così come fu fatto nell’edizione del 2022. Potrai seguire le immagini della festa anche sui social, in particolare sulla pagina facebook più seguita della città, Torre del Greco Vesuviolive.it.

Inoltre trasmetteremo, sempre in diretta altri eventi collegati ai festeggiamenti cittadini:

Giovedì 7/12 Ore 14.00 – Girata del carro

Dalle ore 19.00 circa fino a orario da definirsi – Celebrazione Eucaristica, Buonanotte a Maria, Carricielli, Scala Santa.

Venerdì 8/12 Ore 8.30 – Messa dei portatori

Ore 9 – Processione.