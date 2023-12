A Torre del Greco c’è la sosia di Giorgia Meloni: vende giocattoli ed è famosa grazie a TikTok

A Torre del Greco c’è la sosia di Giorgia Meloni. Il fenomeno è scoppiato ancora una volta su TikTok: si tratta di una commerciante che vende giocattoli e diversi oggetti per la casa, a prezzo contenuto, nel centro storico della città corallina.

Torre del Greco: chi è Antonella, la sosia di Giorgia Meloni

Parliamo di Antonella Greco e la somiglianza con la Presidente del Consiglio è davvero notevole: è proprio su questo aspetto che giocano due video pubblicati su TikTok da suo marito, Enzo, e che vede come protagoniste anche alcune donne che con fare scherzoso e teatrale vanno a fare delle compere dalla sosia di Giorgia Meloni.

L’ennesimo fenomeno di TikTok

I filmati hanno raggiunto in poche ore un numero di visualizzazioni impressionante di visualizzazioni: il primo video ha sfondato il muro del mezzo milione di views. Un successo che non poteva non tradursi anche in una sorta di pellegrinaggio verso il suo negozio, dove sono accorse tantissime persone che sono curiose di guardare con i propri occhi i lineamenti di Antonella, così simili a quelli di Giorgia Meloni. E chissà se questa somiglianza non possa essere un modo per sbarcare il lunario, come è già accaduto tantissime volte a persone prima sconosciute e poi divenute “famose” grazie alla piattaforma cinese.