VIDEO/ L’Immacolata davanti casa di San Vincenzo Romano: la gioia dei fedeli torresi

Grande emozione a Torre del Greco per il passaggio del Carro dell’Immacolata davanti alla casa di San Vincenzo Romano. Si tratta del primo saluto in assoluto, poiché via Piscopia è stata inserita nel percorso della processione quest’anno, dopo il crollo dello scorso 16 luglio e la contestuale chiusura di Corso Umberto.

Il Carro dell’Immacolata davanti casa di San Vincenzo Romano

Sotto le luci delle stelle e quelle artificiali, visto che la processione dell’Immacolata a Torre del Greco si è prolungata con il buio, è stata letta una preghiera che ha suscitato la viva partecipazione dei fedeli, e grandissima emozione per un momento davvero storico.

La diretta streaming di Vesuvio Live

La processione dell’Immacolata, che Vesuvio Live come ogni anno sta trasmettendo in diretta streaming sui social, è cominciata qualche minuto prima delle 10 con l’uscita dalla Basilica di Santa Croce. Una giornata baciata dal sole, in controcorrente rispetto alle previsioni meteo di pochissimi giorni fa.

Un evento che abbiamo raccontato a 360 gradi: nelle settimane precedenti l’8 dicembre abbiamo approfondito le tematiche riguardanti l’Immacolata: la storia, la cultura, le tradizioni, il programma, le origini della devozione dei torresi così come di tutti i cittadini del Sud, che vivono nel territorio di quell’ex Regno delle Due Sicilie di cui l’Immacolata Concezione era – e continua ad essere – la patrona e protettrice. Poi i servizi sulla Girata del Carro, i carricielli, la Scala Santa nel giorno della vigilia, fino al Buongiorno a Maria ed infine il corteo cittadino. L’Immacolata raccontata a 360 gradi per i torresi e non torresi, in qualunque città del mondo.