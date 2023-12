Vincenzo De Luca a Torre del Greco: si parla della rigenerazione della Costa Vesuviana

Vincenzo De Luca a Torre del Greco per parlare del progetto di rigenerazione del waterfront della costa vesuviana. Domani, martedì 12 dicembre, alle ore 17.30, presso la multisala Corallo di corso Vittorio Emanuele 175, si terrà l’incontro al quale saranno presenti, oltre al Presidente della Regione Campania: Luigi Mennella, sindaco di Torre del Greco; Mario Casillo, delegato del Grande progetto Pompei; Loredana Raia, vice presidente del Consiglio Regionale.

Il progetto di rigenerazione della costa alle pendici del Vesuvio è un tema ormai vivo e si avvicina, sempre di più, un momento decisivo: il 2025, quando dovrebbe trovare compimento il progetto di risanamento e disinquinamento del fiume Sarno, il quale sfociando in mare con i veleni che riceve lungo il suo corso provoca l’inquinamento delle acque.

Da Torre Annunziata a San Giovanni a Teduccio, il mare dovrà essere una risorsa per il rilancio del territorio, per migliorare la qualità della vita dei cittadini sia in modo diretto, sia in modo indiretto magari consentendo lo sviluppo di flussi turistici.