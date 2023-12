Pasticceria Di Cristo, dal 1975 eccellenza di Torre del Greco: “La nostra storia parte dai Caraibi”

Il Bar Pasticceria Di Cristo, in corso Avezzana 62, è una vera e propria istituzione di Torre del Greco. La storia che ci narra Salvatore parte dal lontanissimo mar dei Caraibi. È un racconto alimentato dai sogni di papà Antonio, pasticciere nel sangue, fin da bambino, e coltivato quotidianamente dai figli Salvatore e Mariano (mi raccomando, chiamatelo così anche se all’anagrafe lo conoscono come Luigi).

Bar Pasticceria Di Cristo, una tradizione di famiglia nata nel 1975

Antonio Di Cristo dopo diverse esperienze lavorative in giro per l’Italia, decide di imbarcarsi su navi da crociera e perfezionare a pelo d’acqua le sue abilità di pasticciere, spingendosi ai confini del mondo. Fino ai Caraibi, appunto.

Lo fa per coltivare il suo più grande desiderio: tornare a casa, a Torre del Greco, ed aprire una Pasticceria di famiglia. Missione compiuta nell’autunno del 1975: Antonio convola a nozze nel mese di ottobre, ed a novembre inaugura assieme alla moglie la propria attività commerciale.

Negli anni a venire nascono Salvatore e Mariano, che crescendo ereditano la stessa passione di famiglia, proseguendo gli studi proprio in quella direzione ed accumulando le prime esperienze lavorative, che poi li porteranno alla casa base maturi e pronti a trainare la tradizione in avanti. Sono loro che oggi gestiscono la Pasticceria Di Cristo, “ma papà ci aiuta sempre, anche se in maniera più serena”.

Cresciuti nel laboratorio della pasticceria Di Cristo

“Io e mio fratello siamo cresciuti mangiando qui, acquisendo le competenze fin da piccoli. All’inizio era solo pasticceria, poi intorno agli anni ’90 abbiamo aggiunto anche il bar”.

“Papà era presidente dei pasticcieri torresi. Partecipò a diverse iniziative e manifestazioni: la più importante fu quella relativa al Guinness World Record per il babà più grande del mondo. La manifestazione si tenne a Sorrento, presso un’azienda che produce limoncello. Vincemmo noi: 3 metri e 29 centimetri di babà, battemmo le pasticcerie sorrentine e quelle napoletane. Il presidente della giuria era Iginio Massari”.

Una grande soddisfazione, ma non è stata l’unica: “Abbiamo servito per anni vari alberghi della zona: ci occupavamo del catering di tutte le squadre di calcio che affrontavano il Calcio Napoli e che venivano in zona. Preparammo un babà anche ad Antonio Di Pietro, e chiese pure il bis. Inoltre abbiamo partecipato a molte trasmissioni Rai”.

Pasticceria Di Cristo, a Natale un panettone speciale

“Per Natale prepariamo artigianalmente il panettone con tutti prodotti freschi, a partire dalle uova. Ne produciamo un numero ovviamente limitato, in base agli ordini“. Il consiglio è dunque quello di prenotarlo per tempo.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Per le festività la tradizione verrà come sempre rispettata: “Sì, produrremo tutti i dolci natalizi: i susamielli (anche in versione morbida), i mustacciuoli, il divino amore, i sospiri, i mustacciuoli morbidi (i cosiddetti ‘buttun’) e i dolci in marzapane. Una nostra peculiarità è la produzione di piccoli dolcini (ad esempio il babà) in marzapane”.

“A dicembre saremo aperti 7 giorni su 7 dalle 7 del mattino alle 9 di sera. Facciamo anche consegne a domicilio”. Da Di Cristo non si trovano però solo dolci: “No, non produciamo solo dolci, ma anche piccola rosticceria per catering e feste, sempre su prenotazione”.

Il Bar Pasticceria Di Cristo è un vero e proprio punto di riferimento per la comunità di Torre del Greco e non solo: sono tanti infatti i clienti che arrivano da fuori città pur di accaparrarsi le loro prelibatezze. E ne hanno ben donde: da Di Cristo tradizione dolciaria e qualità dei prodotti vanno a braccetto, dal 1975.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Bar Pasticceria Di Cristo

Dove: Corso Avezzana, 62, Torre del Greco (Na)

Info: pagina Facebook – 081 882 5370 – 347 4568004